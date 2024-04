Ako plnohodnotne žiť s histamínovou intoleranciou? Zmena stravy často nestačí

Histamínová intolerancia výrazne zasahuje do našich životov a mení nielen našu stravu, ale i celkový životný štýl. Ako sa s ňou dá plnohodnotne žiť? Odpoveď na túto otázku hľadala i blogerka Patrícia Molnárová Turiničová, ktorú k blogovaniu v roku 2015 priviedla práve táto zdravotná komplikácia. Dnes je ambasádorkou značky výživových doplnkov ioy a na svojom blogu Hit je zdravo žiť sa s čitateľmi delí o svojich skúsenostiach a poznatkoch z tohto nového životného štýlu.

Prečo si sa stala ambasádorkou značky ioy a ktoré produkty užívaš a prečo?

K ioy. som sa dostala úplnou náhodou. Teda skôr ioy. sa dostalo ku mne, keď ma videli v relácii Inkognito a na druhý deň ma hneď oslovili pre spoluprácu. Budú to už 4 roky, odkedy som spoznala za mňa najlepší quercetin (ioy. BOOST) na trhu. Priznám sa, práve on ma presvedčil, keďže quercetiny som ako histaminička mala „nasledované“ a tie bežne dostupné v lekárňach sú zväčša doplnené o zbytočnosti, ktoré v tomto doplnku skutočne nie sú nutné. Moji followeri sa na mňa tiež v tomto smere často obracali s prosbou o pomoc a ja som konečne vedela odporučiť niečo, za čím si stojím dodnes. Samozrejme vyskúšala som aj ďalšie produkty a dokonca jeden produkt časom vznikol, tak trochu, aj s mojou pomocou – ioy. HIT PROBIO.

Užívaš tieto doplnky výživy stále, alebo si niektoré obmenila či vysadila?

Na našej spolupráci s ioy. sa mi páči, že je autentická a v žiadnom prípade nie je založená na nejakej „nutnosti“ užívania. To by totiž u mňa nefungovalo. Momentálne užívam iba ioy. BOOST, lebo mám pocit, že teraz to môjmu telu stačí. Plus mám vždy probiotiká v chladničke – keď napríklad prekonám nejaké ochorenie, čo je pri malom dieťati bežné. Pomáhajú aj pri horšej potravinovej reakcii. No začala som, asi ako každý, kto si chce dať dokopy črevo, s kombináciou ioy. GOOD GUT + ioy. BOOST. To som užívala aj vyše 2 rokov.

Tesne pred otehotnením (myslím, že to boli 2-3 mesiace) som užívala ioy. GOOD MOOD + ioy. PMS, ktorý sme po konzultácii s odborníkom zaradili pre vyrovnanie hormonálnej sústavy, keďže som roky užívala hormonálnu antikoncepciu.

Ako chrániš imunitu seba i svojej rodiny?

V prvom rade životným štýlom, stravou a potom samozrejme aj doplnkami. Keď si ale človek myslí, že nejaká „pilula“ mu zázračne nakopne imunitu a pritom bude napr. konzumovať spracované potraviny, ponocovať, či žiť v permanentnom strese, je vo veľkom omyle.

Ako sa cítiš v súvislosti s histamínovou intoleranciou a aký vplyv má na tvoj každodenný život? V akých situáciách ti ioy. pomáha v rámci tvojej histamínovej intolerancie a alergii?

Dovoľujem si povedať, že ja mám HIT už celkom pod palcom a poznám svoje telo. Viem, čo si môžem dovoliť a kedy si to môžem dovoliť. Čiže HIT už v podstate vplyv na môj každodenný život nemá. Niekedy sa však stane, že prežívam náročnejšie obdobie, ktoré sa samozrejme odzrkadlí aj na mojom trávení. Takisto, keď musím jesť niekde, kde to nepoznám a nestíham si pripraviť vlastné jedlo do krabičky. Vtedy napríklad mám vždy pri sebe ioy. BOOST a keď je to nutné, zvýšim aj dávku. A tak je to aj teraz, s príchodom alergickej sezóny. Vtedy okamžite nasadzujem tento produkt aj manželovi, ktorý má silnú alergiu na brezu.

Čo by si odporučila ľuďom, ktorí tiež trpia histamínovou intoleranciou a hľadajú spôsoby, ako si zlepšiť kvalitu života v súlade s touto podmienkou?

V prvom rade si uvedomiť, že HIT prišla kvôli niečomu, na niečo nás chce upozorniť. A prijať to! To, ako človek kvalitu svojho života zmení, je už len a len na ňom. Niekomu bude stačiť zmena jedálničku, niekto bude musieť prehodnotiť celý svoj životný štýl. Stretávam sa s tým často pri konzultáciách. Každý je veľmi veľmi individuálny a tak by sa na „pacientov“ aj malo pozerať.

Ako vnímaš význam informovanosti o histamínovej intolerancii a aký má podľa teba význam v súčasnej dobe?

Veľký! Aj preto som začala robiť svoju prácu a dodnes v nej vidím zmysel. Dokonca ju stále rozširujem, pretože HIT nie je iba o nejakých nezmyselných eliminačných diétach, ktoré žiaľ odporúčajú mnohí lekári a internetové stránky. HIT je aj radosť zo života, ktorej majú ľudia čím ďalej tým menej, pobyt v prírode, kvalitný spánok a mnoho ďalšieho.