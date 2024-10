Kto je Kamil Šaško, nový minister zdravotníctva?

Kamil Šaško má 38 rokov a do vymenovania na post ministerstva zdravotníctva zastával pozíciu štátneho tajomníka na Ministerstve hospodárstva SR. V rámci tejto funkcie sa venoval kľúčovým oblastiam ako energetická politika, dekarbonizácia, hospodárska súťaž, priemyselný rozvoj a strategické plány hospodárskej politiky.

Kariéru začal v oblasti finančného sektora, pričom získal titul Master of Science v odbore Financie – Investičné bankovníctvo na London School of Business and Finance. Predtým absolvoval bakalárske štúdium na University of Sussex v odbore aplikovaná veda a riadenie podniku so zameraním na matematiku.

Jeho profesionálna prax zahŕňa pozície v Národnej banke Slovenska, kde pôsobil ako expert na regulácie a dohľad (2020 – 2023), ako aj funkcie finančného attaché a radcu na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli (2015 – 2020). Pracoval tiež ako generálny štátny radca na Ministerstve financií SR a súkromný bankár v Tatra banke.

Okrem toho bol v roku 2016 predsedom Pracovných skupín Rady EÚ pre Finančné služby a v období 2018 – 2020 bol členom Centra pre finančné inovácie na Ministerstve financií SR.

Vo svojej doterajšej pozícii na ministerstve hospodárstva sa zameriaval na podporu konkurencieschopnosti Slovenska, rozvoj priemyselných inovácií a znižovanie uhlíkovej stopy prostredníctvom ekologických politík a projektov.