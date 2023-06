Komisárka Stavrovská nesúhlasí s tým, aby ombudsmanom bola pacientska asociácia

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská nesúhlasí s tým, aby funkciu pacientskeho ombudsmana vykonávala Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Asociácia ako občianske združenie podľa nej nedisponuje všetkými zárukami nezávislosti a kontroly financovania.

Nemá tiež definovaný rozsah právomocí, pretože nie je zrejmé, akej skupiny ľudí sa pojem pacient týka, nemá zákonom zverené žiadne právomoci a nie je v návrhu zákona zakotvená ani povinnosť verejných orgánov poskytovať jej súčinnosť.

Podobných združení je viacero

Podľa komisárky nie je zrejmé, z akého dôvodu si predkladatelia návrhu zákona vybrali práve AOPP, keďže podobných združení s podobným poslaním je na Slovensku viacero.

Asociácia podľa Stavrovskej nie je na Slovensku lídrom, ktorý by sa špecificky zaoberal presadzovaním záujmov osôb so zdravotným postihnutím osôb, či sociálne znevýhodnených fyzických osôb, čo by podľa návrhu zákona mala novovytvorená inštitúcia robiť aj v oblasti sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej či spoločenskej.

„Rovnako nie je zrejmé, prečo by práve AOPP mala mať zákonnú kompetenciu predkladať, pripomienkovať a presadzovať návrhy na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s potrebami zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb alebo zabezpečovať vzdelávanie zdravotne postihnutých či sociálne znevýhodnených osôb,“ tvrdí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

„Problematickou je podľa môjho názoru skutočnosť, že zákon v predloženej podobe si vybral iba jednu konkrétnu organizáciu, ktorej zabezpečil každoročné financovanie z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR,“ upozorňuje Stavrovská. Malo by ísť o sumu 600-tisíc eur ročne.

Stavrovská žiada preskúmanie

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím preto v tejto veci podala podnet parlamentnému ústavnoprávnemu výboru, ktorý by mal tento týždeň jej podnet prerokovať. Napísala tiež list Ministerstvu zdravotníctva SR a plánuje osloviť aj kanceláriu prezidentky SR Zuzany Čaputovej so žiadosťou o preskúmanie zákonnosti uvedeného návrhu zákona.

AOPP sa výhradami komisárky Zuzany Stavrovskej zaoberala. „Spomínané výhrady boli asociácii doručené už v minulosti ako žiadosť o dovysvetlenie od poslancov výboru pre zdravotníctvo. Mrzí nás, že pani komisárka AOPP priamo neoslovila a nevyužila priestor na vzájomnú, odbornú diskusiu o tomto návrhu,“ reagovala asociácia.

Vyjadrenie asociácie

Komisárka Stavrovská podľa asociácie pri svojej kritike návrhu zákona mylne vychádza z predpokladu, že AOPP by mala byť predmetným zákonom zriadená ako štátny orgán či inštitúcia. AOPP však nemá pôsobiť v rovnakom právnom režime ako verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením, čo znamená, že po prijatí zákona nebude mať AOPP postavenie štátneho orgánu.

„Tým, že zákonodarca nezriaďuje AOPP ako štátny orgán či inštitúciu, nemá žiadny dôvod a ani právomoc zasahovať do jej vnútorného fungovania či štruktúry. Tie musia v zmysle Ústavy SR zostať predmetom úpravy vnútornými predpismi mimovládnej organizácie,“ upozornila asociácia. Zákonodarca podľa AOPP v súlade s vlastnou ústavnou povinnosťou rešpektuje týmto zákonom nezávislosť AOPP.

„Veríme, že poslanci pri rokovaní o tomto návrhu zákona zohľadnia tieto skutočnosti a nesprávna interpretácia zo strany pani komisárky Stavrovskej bude vysvetlená,“ uzavrela asociácia.

Poslanci obhajujú asociáciu

Od začiatku budúceho roka má AOPP vykonávať funkciu pacientskeho ombudsmana. Legislatívny návrh, ktorý do parlamentu predložili poslanci Marek Krajčí (OĽaNO), Zuzana Šebová (Sme rodina), Vladimír Baláž (Smer-SD) a Richard Raši (Hlas-SD), parlament minulý týždeň posunul do druhého čítania. Predkladatelia upozorňujú na to, že zriadenie úradu štátneho ombudsmana by si vyžiadalo výrazne vyššie finančné náklady na štátny rozpočet.

„Práve Asociácia na ochranu práv pacientov SR vykonáva tie funkcie, ktoré materiálne zodpovedajú úlohe pacientskeho ombudsmana,“ tvrdí štvorica poslancov.