Čaj Matcha: Sedem hlavných dôvodov, prečo by nemal chýbať ani vo vašej šálke

Zimné obdobie predstavuje pre organizmus aj psychiku zvýšenú záťaž. Krátke dni, chladné počasie a menej pohybu môžu viesť k poklesu energie, výkyvom nálady a oslabenej imunite.
Jednou z možností, ako telo prirodzene podporiť, môže byť zaradenie čaju Matcha do denného režimu. Tradičný japonský práškový zelený čaj má viacero účinkov, ktoré môžu byť v zime prospešné. Prinášame sedem hlavných dôvodov, prečo by nemal chýbať ani vo vašej šálke.
1. Prispieva k sústredeniu
Matcha obsahuje L-theanín – aminokyselinu, ktorá podporuje tvorbu alfa vĺn v mozgu a prispieva k sústredeniu bez nervozity. Podľa zakladateľa značky Matcha Tea Petra Patočku, ktorá dováža prémiový bio čaj na slovenský a český trh, je matcha vhodná najmä pre ľudí, ktorí potrebujú zostať mentálne výkonní počas krátkych a náročných zimných dní.
„Matcha Tea ocenia najmä tí, ktorí sú v zime pracovne vyťažení alebo študujú a potrebujú sa dlhodobo sústrediť,“ vysvetľuje.
2. Udržanie telesnej hmotnosti
V chladných mesiacoch často dochádza k poklesu fyzickej aktivity a ťažšie jedlá sú bežnou súčasťou stravy. Matcha môže prispieť k udržaniu telesnej hmotnosti ako súčasť vyváženého životného štýlu. Podporuje telo jemne a bez vedľajších účinkov, čo je výhodné najmä počas zimy.
3. Obsahuje vitamíny
Zima zároveň predstavuje záťaž pre imunitný systém. Matcha je bohatá na katechíny, najmä EGCG – antioxidanty typické pre zelený čaj. Obsahuje tiež vitamíny A, C, E, železo, vápnik a ďalšie látky, ktoré sú dôležité pre obranyschopnosť organizmu v chladnom období. „Matcha Tea je prirodzenou súčasťou životného štýlu zameraného na rovnováhu a podporu organizmu,“ dopĺňa Patočka.