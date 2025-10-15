Podávate vášmu dieťaťu sirup proti kašľu správne? Odborníci poznajú chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Aj malé pochybenie pri podaní liekov proti kašľu môže u detí spôsobiť prebdenú noc, predĺžiť priebeh ochorenia a zhoršiť celkový stav. Výber nevhodného sirupu, nesprávne načasovanie jeho podania alebo nepresné dávkovanie sú podľa odborníkov medzi najčastejšími chybami, s ktorými sa rodičia stretávajú. Pri malých deťoch zohrávajú úlohu detaily vrátane typu lieku, jeho účinnej látky či spôsobu použitia.
Obzvlášť rizikové sú kombinované prípravky určené proti horúčke a kašľu. Okrem paracetamolu často obsahujú aj látku na tlmenie suchého kašľa, ako je dextrometorfán. Ak má dieťa vlhký kašeľ a zvýšenú teplotu, takýto liek môže potlačiť vykašliavanie a stav zhoršiť. V takýchto prípadoch odporúčajú odborníci podávať jednotlivé prípravky samostatne podľa prejavov.
Situácie sú často podobné
„Rodičia sa na nás v online poradni obracajú každý deň. Často ide o podobné situácie: snaha pomôcť dieťaťu, ale nesprávne zvolený sirup alebo jeho podanie večer situáciu skôr skomplikuje,“ uviedla špecialistka na zdravie mamičiek a detí v MojaLekáreň.skZdenka Morvai.
Jednou z častých chýb je podanie lieku na vykašliavanie večer pred spaním. Expektoranciá ako Mucosolvan, ACC, Robitussin, Bromhexin či Erdomed by sa podľa odborníkov nemali používať po sedemnástej hodine a sú vhodné najmä počas dňa. Dieťa pri ich večernom podaní začne viac kašľať v noci, budí sa a nedostatočne spí, čo ovplyvňuje aj rodičov. Vhodnejšie je podať na noc liek na tlmenie kašľa, napríklad Sinecod, Levopront alebo Tussin, a zabezpečiť vyvetranú miestnosť a mierne zvýšenú polohu hlavy.
Problémom býva aj nesprávna voľba typu sirupu. Suchý kašeľ si vyžaduje upokojujúci prípravok, zatiaľ čo pri vlhkom je potrebné podporiť vykašliavanie hlienu. Ak sa dieťaťu s zahlienenými prieduškami podá sirup na tlmenie kašľa, hlien sa neodstráni a môže ostať v dýchacích cestách a prispieť k zápalu. Rodičia by si preto mali všímať, či je kašeľ suchý a dráždivý alebo vlhký a chrčivý, a podľa toho zvoliť liek.
Ďalšou chybou je dávkovanie podľa veku namiesto hmotnosti. Deti rovnakého veku môžu mať odlišnú telesnú hmotnosť a rovnaké množstvo lieku môže byť pre jedno nedostatočné a pre druhé nadmerné. Odborníci preto odporúčajú riadiť sa hmotnosťou dieťaťa a v prípade neistoty sa obrátiť na lekáreň.
Kašeľ je prirodzený reflex
Rodičia niekedy siahajú po liekoch príliš skoro, bez toho aby sledovali vývoj stavu. Kašeľ je prirodzený reflex a niekedy ustúpi do dvoch dní bez podania liekov. Príliš rýchle nasadenie najmä tlmiacich prípravkov môže narušiť prirodzený priebeh ochorenia alebo prekryť zhoršenie stavu. Ak dieťa nemá horúčku a kašeľ nie je záchvatovitý, odporúča sa niekoľkodňové pozorovanie, zvýšený príjem tekutín, vlhký vzduch a pokojový režim.
Nedostatočná hydratácia môže takisto zhoršiť stav, pretože pri nedostatku tekutín hlien v dýchacích cestách hustne. Suchý vzduch a horúčka problém ešte zintenzívňujú. Pomôcť môže častejšie podávanie nápojov po malých množstvách, vlažné bylinné čaje s lipou, skorocelom či tymianom a inhalácia soľného roztoku.
„Detský kašeľ má mnoho podôb a neexistuje žiadny univerzálny sirup. Vždy je dôležité správne určiť typ kašľa, zvoliť vhodný prípravok a sledovať reakciu dieťaťa. Ak sa stav do niekoľkých dní nezlepší alebo sa pridá dýchavičnosť, horúčka či únava, je na mieste kontaktovať lekára,“ dodala Morvai.