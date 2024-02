Je káva s mliekom prospešná alebo škodlivá?

Káva a mlieko sú dva nápoje, ktoré sú opradené nekonečným množstvom mýtov a rovnako tak faktov postavených na vedeckých základoch. Kým polopravdy až bludy sa šíria pomerne rýchlo, pravda nebýva taká fantastická, a preto až tak nezaujme. Ako je to v skutočnosti s vplyvom kávy s mliekom na naše trávenie?

Keď si do internetového vyhľadávača zadáte heslo „káva s mliekom“, vyskočí vám nespočetné množstvo linkov, ktoré už podľa názvu na striedačku tvrdia, že je to zdraviu prospešné a že to zdraviu škodí.

Ako to teda je, máme sa vzdať espressa s mliekom, cappuccina, latté a či viedenskej kávy, ktorá má navrchu namiesto mlieka síce šľahačku, ale predsa len ide o mliečny produkt?

Pochybné pravdy

„O tom, že káva s mliekom nejakým spôsobom škodí nášmu dvanástniku, a teda celému tráveniu, sme mohli prvýkrát počuť asi pred šiestimi rokmi, keď o tom na sociálnej sieti informoval istý vedec. Už to bolo trochu zvláštne, pretože štúdie sa väčšinou zverejňujú na vedeckých platformách a nie na sociálnych sieťach,“ povedala Monika Matúšová, znalkyňa kávy a baristka z pražiarne kávy Zlaté Zrnko.

Napriek tomu, že to bolo podozrivé, správa rýchlosťou svetla obletela celý svet a mnoho ľudí jej uverilo. Veď to predsa čítali, tak to musí byť pravda! Alebo nie?!

„K tomuto statusu sa, pochopiteľne, dostali aj ostatní odborníci, hneď poukazovali na to, že v štúdii je niekoľko chýb a že je to celé nejaké podozrivé,“ pokračuje M. Matúšová.

Precitlivenosť na mlieko

Odvtedy sa viacero vedcov snažilo preukázať, že káva s mliekom nášmu organizmu škodí, ale nedokázali nič.

„Káva s mliekom nijako preukázateľne nedráždi dvanástnik človeka. Vyvrátiť nejakú lož však trvá podstatne dlhšie ako rozšíriť rýchlosťou blesku nejaké akože prevratné objavy, a tak si dodnes mnohí ľudia myslia, že káva s mliekom je škodlivá. V každom prípade to nie je úplne najvhodnejší nápoj pre každého,“ je presvedčená baristka.

Problém môže nastať napríklad pri pití kávy s mliekom nalačno. Káva sama osebe podporuje trávenie a v kombinácii s mliekom nemusí byť ľahko stráviteľná, prípadne na ňu trávenie môže zareagovať hnačkou.

„Každý nech pije takú kávu, ktorá mu chutí a prospieva, teda ktorá vyhovuje jeho organizmu. Mlieko a cukor do kávy patria, vôbec ju nekazia, ale ovplyvňujú jej výslednú chuť. Mlieko pritom nemusí byť zákonite živočíšneho pôvodu,“ dodala M. Matúšová.

Ona sama má napríklad nižšiu toleranciu na kravské mlieko, preto kávu s mliekom veľmi nepila, ale odkedy objavila ovsené mlieko, dá si pokojne aj cappuccino. A odporúča ho každému.

Mliečne alternatívy

O káve platí, že pokiaľ sa to s jej množstvom a najmä s množstvom kofeínu nepreháňa, nie je dôvod, aby zdraviu škodila. Naopak, v mnohom organizmu pomáha.

A rovnako je to s kávou s mliekom. Kto nemá problém s trávením mlieka a chutí mu, jeho organizmus nebude nijako zaťažený šálkou kávy s mliekom alebo aj s našľahaným maslom.

Ľudia s intoleranciou na laktózu alebo s alergiou na bielkovinu kravského mlieka dnes už majú mnoho alternatív a môžu si espresso, cappuccino či latté dopriať napríklad so sójovým, mandľovým, ryžovým alebo ovseným mliekom.