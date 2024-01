Terapia rastlinami: Naučte sa, ktoré bylinky môžu byť liekom

Liečivé účinky rastlín využívajú ľudia vo svoj prospech už tisícky rokov. Fytoterapia je podstatne staršia ako klasická konzervatívna liečba. Navyše, aj jej základy stoja práve na poznatkoch z prírody. Liečivá fungujúce na princípe fytoterapie si dnes môžeme kúpiť aj v lekárni. Alebo je lepšie dať prednosť samotným bylinkám?

Na väčšinu chorôb a zdravotných problémov nájdeme riešenie v prírode. Kým na Západe dávame prednosť syntetickým liekom a po bylinkách siahame menej, vo východnej časti našej planéty a v Afrike je to naopak.

Fytoterapia je pritom nielen stará, ale hlavne účinná. Dôvod je jednoduchý: organizmus človeka a organizmus rastliny majú veľa spoločného. Boli to práve rastliny, z ktorých sa vyvinuli prvé živočíchy v oceáne a z nich sme sa postupne evolúciou prepracovali až k dnešnej podobe. Keď sa nám do organizmu dostanú nejaké látky z byliniek, naše telo ich spozná ako starých kamarátov a bunky ich „pozvú ďalej“ do seba. Nedajú si, samozrejme, spolu kávu, ale spoja sily a vďaka tomu sa prejaví účinok na zdraví.

Syntetické aktívne látky majú síce rovnakú chemickú štruktúru ako aktívne látky z byliniek, ale telo ich nepozná, preto sú ich účinky neraz menšie.

Zásady liečby bylinkami

Silu prírody môžeme v liečbe využívať aj dnes. Buď si sami nazbierame bylinky, alebo si vyberieme z ponuky lekární, kde sa dajú nájsť prírodné fytoterapeutické produkty.

Ak sa rozhodnete spracovávať vlastnoručne nazbierané bylinky, treba pri ich zbere dodržiavať niekoľko zásad. „V prvom rade nikdy nepoužívame rastliny, ktoré rastú na miestach znečistených exhalátmi, napríklad pri ceste,“ upozornila laboratórna technička z Pharma MKL Katarína Ščasná.

Čo rastlinka, to iná účinná látka a iná účinná časť byliny – z niektorej pomáhajú kvety, z inej listy, z ďalšej koreň alebo plody. A podľa toho sa aj zbierajú v rôznych obdobiach. „Dokonca aj časť dňa, v ktorej sa zbierajú, je dôležitá, pretože treba vybrať tú fázu cyklu, keď je požadovaných účinných látok v rastlinke najviac,“ doplnila odborníčka.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú najkvalitnejšie a najúčinnejšie liečivá z rastlín, používajú byliny z oblastí, kde majú náročné životné podmienky a kde je zároveň čisto. Takým miestom sú napríklad Alpy. Kým obsah účinných látok v týchto bylinách je vysoký, prítomnosť znečistenia vrátane ťažkých kovov je nulový.

Miešanie byliniek

Nazbierané bylinky treba správnym spôsobom vysušiť, respektíve spracovať, a potom ich aj správne užívať. Miešanie rôznych byliniek s rôznymi účinnými látkami nemusí byť najlepší nápad. Pokiaľ naozaj nemáte dostatok vedomostí a skúseností so zberom byliniek a s tým, ako ich vzájomne kombinovať, stávkou na istotu je výluh alebo čaj iba z jedného druhu bylinky.

Druhá možnosť je siahnuť po produkte z lekárne, kde máte záruku, že v liečive budú nakombinované iba látky, ktoré navzájom spolupracujú.

„Náhodným zmiešaním viacerých bylín nemusíme docieliť vyšší účinok, naopak, hoci aj obyčajným čajom zo všakovakých rastlín si môžeme uškodiť. Múdrejšie je preto užívať napríklad sirupy, ktoré zakúpite v lekárňach, a môžete sa spoľahnúť, že obsah aj pomer bylín prešiel viacerými kontrolami,“ odporúča laboratórna diagnostička K. Ščasná.

Aké bylinky sú vhodné na chrípku?

V zime nás trápia najmä respiračné ochorenia a zápaly dýchacích ciest. Na ne má príroda niekoľko účinných byliniek. Vo fytoliečivách v lekárni hľadajte materinu dúšku, šípovú ružu, kamilku, ostružinu malinovú, lopúch väčší, ľan siaty, yzop lekársky či čiernu bazu, pokiaľ vás trápia bolesti hrdla.

Pri chrípke je okrem vyššie spomínaných účinný aj rozmarín lekársky, rebríček obyčajný, púpava, prvosienka jarná, palina pravá, čakanka a borievka obyčajná.

Na angínu zaberá yzop lekársky, šalvia lekárska, praslička roľná, ostružina malinová, medovka lekárska, lipa malolistá, lipa veľkolistá, kapucínka, ibištek lekársky, čakanka obyčajná a baza čierna.

Riziká fytoterapie

Aj liečba bylinkami má však svoje riziká. V prípade nadužívania prípravku hrozí napríklad intoxikácia. Problém môže byť aj nevhodné kombinovanie viacerých bylín alebo bylinných preparátov. Lekárnikovi treba vždy povedať, čo užívate, a to nielen lieky, ale aj doplnky výživy, fytofarmaká nevynímajúc.

„Netreba zabúdať, že s počtom tabliet sa zvyšuje riziko klinicky závažných interakcií, ktoré môžu mať fatálne následky na ľudský organizmus,“ upozornila farmaceutka Kristína Malíková z OZ Medicamentum. O užívaní liekov by mal vždy rozhodovať odborník, či už lekár, alebo farmaceut. Zatajenie prebiehajúcej farmakoterapie môže viesť k predpísaniu a výdaju nevhodného prípravku, ktorý môže interagovať s ostatnými liečivami. Môže dôjsť k vystupňovaniu nežiaducich účinkov liečiv alebo aj k neúčinnosti farmakoterapie.

Dôležité je aj správne skladovanie liečiva a sledovanie dátumu jeho spotreby. Keďže ide o prírodné prípravky, ktoré by nemali obsahovať konzervačné látky, zvyčajne je ich trvanlivosť po otvorení podstatne kratšia, než je v prípade konvenčných liečiv.