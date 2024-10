Hrozí otrava aj pri jedlých hubách a v čom spočíva zákernosť muchotrávky zelenej? Dajte na rady odborníkov

Otrava môže hroziť aj pri jedlých hubách, tvrdia odborníci z Dr. Max. Farmaceutka Lenka Čorbová z lekárne Dr. Max v Bardejove upozorňuje, že napriek tomu, že huby sú obľúbenou pochutinou, ich konzumácia môže byť riziková.

Obsahujú výživné látky, ale môžu byť ťažko stráviteľné a nevhodné pre deti a seniorov.

Nikdy nepodávajte mlieko

„Medzi najčastejšie príznaky patria predovšetkým tráviace ťažkosti ako hnačka, vracanie, podráždenosť, dehydratácia, nevoľnosti a kŕče,“ vymenúva farmaceutka.

Vracanie pri otrave hubami nie je podľa jej slov potrebné potláčať, a najlepšie by bolo, ak by pacient alebo príbuzný priniesol k lekárovi aj vzorku jedla, ktoré konzumoval, prípadne nespracované huby alebo aspoň zvratky.

Pre presné informácie, ako v prípade podozrenia na otravu postupovať, treba kontaktovať Národné toxikologické centrum. Pri podozrení na otravu nikdy nepodávať mlieko.

Medzi najjedovatejšie huby patrí muchotrávka zelená. Jej zákernosť spočíva v tom, že nástup príznakov otravy je oneskorený, a to aj 72 hodín po konzumácii. Pri jej otrave dochádza k akútnemu zlyhaniu pečene.

Prvá pomoc a zásady zberu

„Prvá pomoc pri otrave hubami je podanie vysokých dávok aktívneho uhlia a včasné vyhľadanie lekárskej pomoci. Aktívne uhlie je najlepšie podávať rozrobené vo vode vo forme suspenzie a následné vyhľadanie lekárskej pomoci,“ radí Lenka Čorbová.

Otrava môže byť však podľa farmaceutky spôsobená aj jedlými hubami, napríklad v prípade konzumácie hnojníka atramentového s alkoholom. Otrava hrozí taktiež pri nevhodnom uskladnení húb alebo nedostatočnou tepelnou úpravou.

Zásadou zberu húb je poznať, čo zbierame a dávať do košíka huby tak, aby nedošlo k ich spareniu. Plodnice z nazbieraných húb najprv treba očistiť vykrútiť, aby sa nepoškodilo podhubie a nazbierané huby by sa mali čo najskôr spracovať.

Odborníčka zdôrazňuje, že každý hubár by mal zbierať len tie huby, ktoré pozná, a nemal by experimentovať so svojím zdravím alebo zdravím svojich blízkych.