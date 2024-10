Neskúsení hubári sa spoliehajú v lese na aplikácie. Tu ide o život a na tomto by ste sa poriadne oklamali, upozorňujú odborníci

Hubárska sezóna je v plnom prúde a lesy sú plné hubárov, a aj tých neskúsených. Viacerí používajú rôzne aplikácie, ktoré im majú pomôcť rozpoznávať jedlé hríby od jedovatých. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk, stačí však málo a môže sa to vypomstiť.

Ján Kuchárik a jeho syn chodia na huby celé roky a poznajú ich veľmi dobre. „Muchotrávku zelenú, keď bude väčšia, tak si ju môže neznalý pomýliť s bedľou vysokou, ktorá je smrteľne jedovatá,“ upozorňuje Kuchárik.

Treba sa poradiť s odborníkom

Preto sa spolu s televíziou rozhodol vyskúšať priamo v teréne viacero aplikácií. „Aplikácia vyhodnotila muchotrávku zelenú ako bedľu vysokú. Na tom by sme sa riadne oklamali. Osemdesiat percent nám vyhodnotila dobre. Treba sa ale radšej po príchode domov poradiť s odborníkom,“ hovorí Kuchárik s tým, že sa nedá spoľahnúť len podľa obrázka. Sám ju tiež ochutnal, či neštípe.

IT špecialista Ondrej Macko zase uviedol, že on by sa na aplikácie neposliehal. „Tu ide o život. Rozpoznávanie húb je komplikované,“ dodáva.

V telefóne sa nedá zistiť chuť

V Malinovej pri Prievidzi preto ľudí každoročne vzdelávajú v rámci hubárskej výstavy, kde je približne 150 až 170 druhov húb. Ľudia sa ich môžu dotknúť a uvidia aj, aký je rozdiel medzi jedlým a nejedlým hríbom.

V konečnom dôsledku sa však hubári riadia iba svojimi skúsenosťami a zmyslami. „V telefóne sa nedá zistiť vôňa, ani chuť,“ povedal mykológ Pavol Remiaš.