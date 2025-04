Fico reaguje na Kotlárov posudok o vakcínach: V hre je analýza od SAV aj pozastavenie platieb – VIDEO

aktualizované 23. apríla, 11:44

Pred blížiacim sa rokovaním vlády premiér Robert Fico navštívil v utorok Štátny ústav pre kontrolu liečiv, kde rokoval s jeho riaditeľom Romanom Dorčíkom. Hlavnou témou stretnutia boli ďalšie kroky týkajúce sa záverov znaleckého posudku o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, ktorý vláde predložil splnomocnenec a poslanec NR SR Peter Kotlár.

Podľa vyjadrenia predsedu vlády znalec zo zahraničia, ktorý posudok vypracoval, konštatoval, že vzorky vakcín používaných na Slovensku obsahovali extrémne vysoké hodnoty DNA a látky, ktoré výrobca neuviedol v príslušnej dokumentácii. Na základe vládneho uznesenia zo 26. marca 2025 bolo ministrovi zdravotníctva uložené zriadenie pracovnej skupiny na vyhodnotenie záverov znaleckého posudku.

Fico avizuje konkrétne návrhy

Robert Fico však uviedol, že sa rozhodol postup urýchliť, aby sa na vzniknutú situáciu reagovalo čo najskôr. Po konzultáciách so zainteresovanými stranami chce na rokovanie vlády predložiť konkrétne návrhy postupu.

Minister zdravotníctva SR má poveriť Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, konkrétne jeho Virologický ústav, aby vypracoval komplexnú odbornú správu. Tá má obsahovať kvantitatívnu analýzu prítomnosti DNA a ďalších látok vo vybraných retenčných šaržiach všetkých druhov vakcín proti COVID-19, ktoré sa používali v slovenskej populácii.

Súčasťou správy má byť aj znalecké a expertné posúdenie vplyvu týchto látok na ľudské zdravie. Vláda požaduje, aby bola táto úloha zrealizovaná bezodkladne. Kým budú známe výsledky tejto analýzy, vláda zároveň uložila ministrovi zdravotníctva, aby pozastavil odoberanie ďalších vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Druhým návrhom je prijatie uznesenia vlády, ktorým by občania Slovenska boli informovaní o záveroch znaleckého posudku. Týka sa to zistení o prítomnosti vysokých hladín DNA a neregistrovaných látok vo vakcínach konkrétneho výrobcu. Hoci je v súčasnosti očkovanie proti ochoreniu COVID-19 výrazne obmedzené, predseda vlády považuje za potrebné, aby boli občania informovaní.

Nechce emócie, ale vyzýva na zodpovedný prístup

Tretím bodom je návrh na pozastavenie odberu a úhrad vakcín od dotknutého výrobcu. Fico upozornil, že na základe zmluvy z mája 2023, ktorú uzavrela predchádzajúca vláda pod vedením Ľudovíta Ódora, je Slovensko zaviazané v rokoch 2025 a 2026 prevziať 297 118 dávok vakcín a zaplatiť za ne sumu 5 793 801 eur. Predseda vlády sa domnieva, že do vypracovania ďalšej analýzy by Slovensko nemalo tieto dávky prevziať ani za ne zaplatiť.

Fico zároveň zdôraznil, že nechce do témy vnášať emócie, no považuje za dôležité reagovať na závery odborného posudku. Pripomenul, že nie každý mal počas pandémie možnosť slobodne sa rozhodnúť, či sa dá zaočkovať, a preto považuje za nezodpovedné tieto zistenia ignorovať.

Kotlár má predložiť správu o výsledkoch svojej činnosti

Dôležitou úlohou vlády je aj preverenie hospodárenia počas pandémie. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, poslanec NR SR Peter Kotlár, má do 30. júna 2025 predložiť na rokovanie vlády správu o výsledkoch svojej činnosti. Tá má obsahovať hodnotenie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v rokoch 2020 až 2022.

Za realizáciu prijatých úloh zodpovedajú minister zdravotníctva a vládny splnomocnenec. Vláda zároveň o uznesení informovala aj predsedu Slovenskej akadémie vied, aby bol s plánovanými krokmi oboznámený.

Hnutie Slovensko reaguje

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) chce odpútať pozornosť od problémov, opäť preto vytiahol správu vládneho splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Uviedlo to hnutie Slovensko, ktoré tak reagovalo na to, že sa vláda bude opäť zaoberať správou splnomocnenca Kotlára, ktorú však doposiaľ nikto nevidel. Hnutie to vníma ako ďalší pokus o odpútanie pozornosti od aktuálnych problémov.

„Už tri týždne živnostníkom a podnikateľom denne pípajú mobily so správami, vďaka ktorým vidia, ako ich Fico cez transakčnú daň okráda. Už tri mesiace rodičia na výplatných páskach vidia ako im Ficova vláda siahla na daňové bonusy a znížila tým výplaty,“ zdôraznilo hnutie Slovensko s tým, že premiér potrebuje prekryť svoje zlyhania, vlastný luxus, dvojnásobné platy ministrov, zvyšovanie platov poslancov a najmä zdražovanie a rastúcu chudobu.

„Ide o opakovaný Ficov trik, ktorý používa vždy, keď mu tečie do topánok a potrebuje odpútať pozornosť, aby ľudia zabudli na to, ako chudobnejú a ťažko sa im po nástupe jeho vlády žije,“ uzavrelo hnutie.