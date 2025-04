Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove napreduje podľa plánu. Bude to tip-top nemocnica, vyhlásil Fico – VIDEO

Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu a nevyskytli sa zatiaľ žiadne problémy. Aktuálne na stavbe ukončujú práce na základnej doske s tým, že už v najbližších týždňoch bude možné vidieť novú nemocnicu rásť. Na kontrolnom dni stavby to uviedol predseda vlády Robert Fico.

Ako informoval stavebný dozor stavby Stanislav Kováč, na stavbe pracuje denne priemerne sto ľudí. Práce zintenzívnili po namontovaní osvetlenia, vďaka ktorému môžu pracovať namiesto do 18:00 až do 21:00 hodiny. Do leta chcú ukončiť stavbu troch podlaží.

Moderná nemocnica pre celé východné Slovensko

„Práce prebiehajú presne podľa harmonogramu. Nie sme v omeškaní. Vo štvrtok sa ide betónovať prvá základová kocka. Následne potom po Veľkej noci by sme išli na ďalšiu kocku, ktorá bude diagonálne odbetónovaná,“ uviedol Kováč.

Podľa optimistickej verzie bude podľa Fica hrubá stavba hotová do konca roka 2026. „Rok 2027 by bol určený na dokončovanie zvnútra, na vybavenie najmodernejšou technikou. Bude to tip-top nemocnica, taká, aká by mala možno byť aj v iných mestách na Slovensku,“ dodal Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kapacita až 1 200 lôžok

Nová nemocnica s 900 lôžkami a možnosťou rozšírenia až na 1 200 lôžok, má stáť zhruba 600 miliónov eur. Financovaná je zo zdrojov ministerstva obrany. „Bude to síce nemocnica vojenská, ale bude slúžiť všetkým občanom Slovenskej republiky, najmä v tomto regióne,“ pripomenul Fico.

Ako skonštatoval riaditeľ Fakultnej nemocne s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Juraj Smatana, v máji uplynie rok od prechodu nemocnice pod ministerstvo obrany. „Vtedy sme to prijímali s určitými rozpakmi. Nevedeli sme, čo nás čaká. Dnes vidíme v podstate polorozostavanú stavbu a naozaj máme veľmi dobré pocity z toho všetkého,“ skonštatoval Smatana.

Nemocnica je už v súčasnosti s 2 900 zamestnancami najväčším zamestnávateľom v Prešovskom kraji a v súvislosti s výstavbou novej nemocnice sa plánuje aj personálne rozširovať. „Do budúcna budeme potrebovať navýšiť počet týchto zamestnancov minimálne o 10 percent,“ dodal riaditeľ.