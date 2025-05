Farmaceutka varuje: Hepatitída A nie je len choroba detí a ľudí bez hygieny, riziko číha aj v MHD

Hepatitída A je často vnímaná ako ochorenie spojené so zanedbanou hygienou, no realita ukazuje, že riziko nákazy číha aj na miestach, kde by to mnohí nečakali – v prostriedkoch mestskej dopravy, na festivaloch či pri zdieľaní bežných predmetov. Upozorňuje na to farmaceutka Mgr. Zdenka Morvai z MojaLekáreň.sk, ktorá v komentári pre verejnosť varuje pred podceňovaním tohto vírusu.

Ako uvádza, predstava hepatitídy A ako „choroby špinavých rúk“ je síce rozšírená, ale už nepostačuje na pochopenie súčasného spôsobu šírenia. Vírus sa môže prenášať nielen kontaminovanou vodou a jedlom, ale aj dotykom bežných povrchov, ako sú madlá v MHD, kľučky na toaletách, dotykové obrazovky, testery v obchodoch či dokonca zdieľané pery balzamy.

Ruky ako hlavná prenosová cesta

Vzhľadom na to, ako často si ľudia v bežnom dni podávajú ruky alebo manipulujú s predmetmi bez následného umytia rúk, sa možnosť nákazy výrazne zvyšuje. „Potom prídu bolesti brucha, svalov, horúčka, nevoľnosť. No vtedy už býva neskoro,“ upozorňuje odborníčka.

Prevencia však podľa nej nie je komplikovaná – začína pri správnej hygiene rúk. Umývanie by malo trvať minimálne 20 až 30 sekúnd a zahrnúť aj priestor medzi prstami či pod nechtami. Dôležité je aj dôkladné osušenie, pretože vlhké ruky vytvárajú vhodné prostredie pre prežitie vírusov.

Ako praktický tip odporúča nosenie malého dezinfekčného gélu alebo cestovných balení s hydratačnými zložkami, ktoré sú šetrné k pokožke. „Na dovolenku alebo festival si beriem vlhčené obrúsky s dezinfekciou a predovšetkým – vlastný balzam na pery, vlastný pohárik. Znie to možno prehnane, ale práve v detailoch sa dnes rozhoduje o zdraví,“ hovorí Morvai.

Očkovanie ako doplnok prevencie

Významnú úlohu zohráva aj očkovanie, najmä pri cestovaní alebo v čase letných festivalov. Aj keď lekárne aktuálne nemajú možnosť priamo očkovať, farmaceuti vedia poskytnúť poradenstvo a odporučiť, kde a ako si vakcínu zabezpečiť. Podľa Morvai je dôležité nebrať túto infekciu na ľahkú váhu.

„Práve preto sa jej v lekárni aktívne venujeme – vrátane odbornej online poradne MojaLekáreň.sk, kde denne riešime aj otázky prevencie. Ponúkame konkrétne rady, odporúčania aj pomoc s výberom vhodných prípravkov. Prevencia za to rozhodne stojí,“ dodáva.

Ako sa hepatitída A šíri?

Hepatitída A sa šíri orofekálnou cestou, čo znamená, že vírus sa vylučuje stolicou a pri zlej hygiene – napríklad po nedostatočnom umytí rúk po použití toalety – sa môže preniesť na povrchy a následne na ďalších ľudí. V krajinách s horšou úrovňou kanalizácie a hygieny sa vírus šíri aj vodou. Na Slovensku je najčastejším spôsobom prenosu kontakt s kontaminovanými predmetmi.

Ostatné typy hepatitídy sa prenášajú inak. Hepatitída B sa šíri najmä prostredníctvom krvi a telesných tekutín, pričom infekcia sa môže preniesť z matky na dieťa, cez spoločné žiletky či zubné kefky, nechránený sex alebo zdieľanie injekčných striekačiek. Hepatitída C sa šíri najmä krvou – napríklad pri injekčnom užívaní drog, transfúzii neskontrolovanej krvi alebo nesterilizovanom zdravotníckom vybavení. Môže sa šíriť aj pri sexuálnom kontakte, ak je prítomná krv.

Hepatitída D sa vyskytuje len u osôb, ktoré už majú hepatitídu B, a prenáša sa rovnakým spôsobom – kontaktom s krvou. Hepatitída E sa vyskytuje predovšetkým v oblastiach so slabou hygienou a nedostatkom pitnej vody, a šíri sa najmä konzumáciou kontaminovaných potravín alebo vody.