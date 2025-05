Týždeň povedomia o srdcovom zlyhávaní pripomína vážnosť ochorenia, do osvety sa zapoja aj poštári

Srdcové zlyhávanie patrí medzi najzávažnejšie kardiovaskulárne ochorenia a je priamou alebo nepriamou príčinou približne dvoch tretín z celkového počtu 25-tisíc úmrtí ročne na Slovensku. Ide o chronické a progresívne ochorenie, ktoré sa prejavuje zníženou schopnosťou srdca prečerpávať krv, čo vedie k opakovaným hospitalizáciám.

Desaťtisíce hospitalizácií

Len v roku 2021 bolo evidovaných vyše 22-tisíc hospitalizácií spôsobených týmto ochorením. Týždeň povedomia o srdcovom zlyhávaní sa snaží priblížiť verejnosti význam prevencie aj rozpoznania prvých príznakov. Novinkou je zapojenie poštárov, ktorí budú informovať obyvateľov prostredníctvom letákov priamo v regiónoch.

Podľa odborníkov sú kľúčom k prevencii správne manažované rizikové faktory ako vysoký tlak, cukrovka, obezita či zvýšený cholesterol. Srdcové zlyhávanie častejšie postihuje starších pacientov a vyskytuje sa najmä vo vidieckych oblastiach. Príznaky ako dýchavičnosť, únava alebo slabosť bývajú často mylne pripisované bežnému starnutiu, čo vedie k neskorej diagnostike.

Prístup k starostlivosti

„Mnohí pacienti prichádzajú k lekárovi až v pokročilom štádiu ochorenia, keď sa objavia opuchy alebo výrazná dýchavičnosť,“ uviedla MUDr. Eva Gonçalvesová, primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NUSCH).

Prognóza pacientov, ktorým sa ochorenie nelieči, je nepriaznivá. Až polovica z nich zomiera do piatich rokov od stanovenia diagnózy. Napriek tomu nie je zabezpečený dostatočný prístup k špecializovanej starostlivosti. Po prepustení z nemocnice by mal pacient absolvovať kontrolu u kardiológa najneskôr do dvoch týždňov, v praxi sa však čakacie lehoty pohybujú od dvoch mesiacov až po pol roka.

Včasná diagnostika

„Ochorenie možno úspešne manažovať, ak sa diagnostikuje včas. Príznaky ako opuchy, priberanie, znížená výkonnosť či chronická únava treba brať vážne,“ doplnila Gonçalvesová s tým, že dnešná medicína ponúka celý rad liečebných možností, ktoré je však potrebné prispôsobiť individuálnemu profilu pacienta. Nevyhnutná je pritom častá ambulantná kontrola a spolupráca viacerých odborníkov.

Z údajov zdravotnej poisťovne Dôvera vyplýva, že starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhávaním často nezodpovedá medzinárodným odporúčaniam. V minulom roku musel byť každý šiesty pacient hospitalizovaný. Dôležitá následná kontrola u kardiológa do šiestich týždňov sa však neuskutoční u 60 % pacientov.

„Zistili sme, že veľká časť pacientov nevie presne pomenovať svoje ochorenie, pričom 15 % si nepripúšťa žiadne problémy so srdcom,“ uviedol Roman Mužik, manažér stratégie a inovácií v zdravotníctve poisťovne Dôvera.

Zapojenie Slovenskej pošty

Upozornil tiež, že kardiológovia sa často o hospitalizácii pacienta dozvedajú neskoro alebo vôbec, keďže približne tretina pacientov túto informáciu neuvádza. Významnou súčasťou tohtoročnej kampane bude aktívne zapojenie Slovenskej pošty. Jej zamestnanci budú počas celého týždňa distribuovať informačné letáky a hovoriť s ľuďmi o príznakoch srdcového zlyhávania.

„Poštári sú dennou súčasťou komunity, mnohí seniori s nimi prichádzajú do kontaktu ako s jedinými ľuďmi počas dňa. Preto ich vnímame ako prirodzených partnerov v tejto informačnej kampani,“ vysvetlil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Letáky obsahujú prehľad hlavných príznakov ochorenia a zdôrazňujú dôležitosť neodkladať návštevu lekára pri podozrení na srdcové ťažkosti.