Očkovanie na Slovensku čelí poklesu záujmu, odborníci varujú pred rizikami

Európsky imunizačný týždeň (EIW), ktorý každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sa tento rok koná od 27. apríla do 3. mája 2025. Témou kampane je „Očkovanie pre všetkých je v ľudských silách“, čím WHO zdôrazňuje, že vďaka očkovaniu je možné udržať európsky región bez detskej obrny a eliminovať ochorenia ako osýpky, ružienka, hepatitída typu B či rakovina krčka maternice.

Cieľom aktivít je umožniť každému človeku prístup k očkovaniu, ktoré ho môže ochrániť pred závažnými infekčnými ochoreniami, a informovať verejnosť o očkovaní ako o možnej ochrane pred infekčnými ochoreniami.

Najnižšia zaočkovanosť na Spiši

Z administratívnej kontroly pravidelného povinného očkovania vo všetkých ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast v SR k 31. augustu 2024 vyplynulo, že zaočkovanosť detí na celoslovenskej úrovni opäť mierne klesla, a to o 0,2 % až 1,2 % podľa jednotlivých druhov očkovania.

Požadovanú úroveň minimálne 95 %, teda úroveň zabezpečujúcu kolektívnu imunitu, nedosiahli na Slovensku niektoré očkovania, ako napríklad preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne v 6. a 13. roku života, ako aj očkovanie prvou a druhou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke v rôznych vekových skupinách.

Celoslovenská zaočkovanosť sa v kontrolovaných ročníkoch narodenia pohybovala na úrovni 93,9 % až 96,1 %. Na úrovni krajov sa zaočkovanosť pohybovala od 90,1 % po 97,5 %, pričom najnižšiu zaočkovanosť evidujeme v Trenčianskom kraji.

Na úrovni okresov bola najnižšia zaočkovanosť zaznamenaná v okrese Spišská Nová Ves, kde v prípade preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne v 13. roku života dosiahla zaočkovanosť 77,4 %.

Čierny kašeľ si vyžiadal dva životy

Zvýšený výskyt čierneho kašľa na Slovensku aj v okolitých krajinách za posledný rok poukazuje na dôležitosť a význam povinného očkovania. Čierny kašeľ je ochorenie, ktoré sa vo zvýšenej miere objavuje vo štvor- až päťročných cykloch.

Na Slovensku sa práve nachádzame v období zvýšeného výskytu. V roku 2024 bolo zaznamenaných 7 306 prípadov čierneho kašľa, v tomto roku zaznamenávame v priemere zhruba 150 prípadov každý týždeň. Najohrozenejšou skupinou sú najmenšie deti, ktoré ešte pre vek nemôžu byť očkované. V tomto roku sme práve vo vekovej skupine 0-ročných detí zaznamenali najvyšší výskyt ochorenia a, bohužiaľ, aj dve úmrtia.

Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti so zvýšeným výskytom čierneho kašľa inicioval zvolanie okrúhleho stola, na ktorom odborníci budú hľadať spoločné konkrétne odborné riešenia pre zníženie chorobnosti na čierny kašeľ. Okrem riešenia aktuálnej situácie je potrebné venovať sa aj téme preočkovania proti čiernemu kašľu u dospelých, pre ktorých nie je povinné.

Pozornosť treba venovať aj odporúčanému očkovaniu tehotných žien proti čiernemu kašľu (v 27. – 36. týždni tehotenstva) po konzultácii so všeobecným lekárom a gynekológom a po zohľadnení zdravotného stavu ženy. Cieľom očkovania je ochrana tehotnej ženy, ako aj dieťaťa v prvých týždňoch po pôrode.

Očkuje sa proti desiatim chorobám

Na území Slovenskej republiky sa povinné očkovanie zaviedlo v 50. rokoch minulého storočia. V súčasnosti sa povinne očkuje proti 10 ochoreniam: záškrt (diftéria), tetanus, čierny kašeľ (pertussis), detská obrna (poliomyelitída), hemofilové invazívne nákazy (Hib), vírusová hepatitída B (VHB), pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, mumps (parotitída, príušnice), ružienka (rubeola). Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Úrady verejného zdravotníctva dlhodobo komunikujú na verejnosť a médiá, že nezaočkované dieťa môže ochorieť na mnohé závažné infekčné choroby a je vystavené vysokému riziku poškodenia zdravia.