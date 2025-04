Organizácia dopravy pri banskobystrickej nemocnici sa zmení, mesto aplikovalo aj buspruhy

V súvislosti s výstavbou novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici pripravili odborníci sériu opatrení, ktoré majú pomôcť zvládnuť a zlepšiť dopravnú situáciu počas realizácie najväčšieho projektu v histórii mesta. V meste boli po prvý raz aplikované bus pruhy a mení sa prednosť v jazde na viacerých cestách.

Uprednostnenie hromadnej dopravy

Cieľom týchto opatrení je podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej uprednostniť mestskú hromadnú dopravu pred individuálnou, skrátiť čas jazdy cestujúcich a postupne dosiahnuť, aby udržateľná doprava bola prvou a prirodzenou voľbou pri dochádzaní do Rooseveltovej nemocnice pre zamestnancov, návštevníkov i pacientov, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Vďaka bus pruhom budú môcť autobusy a trolejbusy jazdiť oproti autám rýchlejšie, čím sa skráti čas cestovania.

„Na všetkých vstupoch do kruhového objazdu pri Lidli, ktorý patrí k najväčším dopravným uzlom v lokalite Rooseveltovej nemocnice, sú vybudované bus pruhy, pričom šírkové parametre ciest nám to umožňujú. Znamená to, že zatiaľ čo cestujúci mestskej hromadnej dopravy doteraz čakali spolu s autami v dopravnej zápche, vytvorením samostatných bus pruhov budú môcť vodiči MHD plynule pokračovať kruhovým objazdom do nemocnice. Skrátením času jazdy trolejbusu alebo autobusu vytvárame atraktívnejšiu MHD a motivujeme ľudí prestúpiť do ekologickej dopravy. Cesta verejnou hromadnou dopravou bude rýchlejšia a viac konkurencieschopná voči automobilovej doprave,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Zmena prednosti v jazde

Radnica upozorňuje motoristov, aby v tejto lokalite nejazdili po pamäti, sledovali nové dopravné značenie a rešpektovali pokyny príslušníkov polície. S vytvorením bus pruhov, ktoré sú určené aj pre vodičov taxislužieb, súvisia aj ďalšie opatrenia. Sfunkčnenie bezplatných záchytných parkovísk v okolí veľkých nákupných centier, zmena cestovných poriadkov MHD, a teda zvýšenie frekvencie autobusov a trolejbusov do Rooseveltovej nemocnice, by malo byť platné v najbližšom období.

Prostredníctvom tohto kroku chce vedenie mesta a nemocnice motivovať ľudí, aby využívali záchytné parkoviská a neparkovali v okolí Rooseveltovej nemocnice, kde je doprava exponovaná, a kde sa za parkovanie od 1. marca platí. Ďalším pripravovaným opatrením, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť a rýchlosť MHD, bude aj zmena prednosti v jazde na Wolkerovej ulici. Doposiaľ hlavná cesta viedla v smere od Úsvitu na Okružnú ulicu. Zmenou organizácie dopravy bude hlavná cesta od Úsvitu na Wolkerovu ulicu tak, ako vedie trolejbusové vedenie. Prednosť v jazde budú musieť dať vodiči prichádzajúci z Okružnej ulice.