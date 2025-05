V Prešove má vyrásť nová koncová nemocnica, vláda posudzuje strategický investičný projekt

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J. A. Reimana Prešov predložilo vláde návrh na určenie prešovskej nemocnice ako priamo určeného prijímateľa v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Cieľom je realizácia investičného projektu zameraného na výstavbu novej koncovej nemocnice. Projekt je zaradený do cieľa Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa sústreďuje na modernizáciu nemocničnej infraštruktúry.

Celková plánovaná kapacita je 1 009 lôžok

Nová nemocnica má významne posilniť zdravotnícku infraštruktúru východného Slovenska. Okrem štandardnej ústavnej starostlivosti bude plniť úlohy v oblasti diagnostiky a liečby ranených a chorých príslušníkov Ozbrojených síl SR, aliančných vojsk NATO, ako aj civilného obyvateľstva.

Celková plánovaná kapacita je 1 009 nových lôžok, z toho 900 v rámci štandardnej ústavnej starostlivosti a 109 v režime stacionárnych. V prípade potreby bude možné reprofilizovať až 1 200 lôžok. Projekt zároveň vytvára priestor pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, výskum a moderné výučbové aktivity.

Významný partner

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, ktorá bola rozhodnutím vlády z apríla 2024 zaradená pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva obrany SR, má už dnes kapacitu 1 233 lôžok a patrí medzi najväčšie zdravotnícke zariadenia v krajine.

Ročne tu prebehne približne 40-tisíc hospitalizácií a nemocnica zamestnáva viac ako 2 800 pracovníkov. Je významným partnerom pre vzdelávacie inštitúcie a zabezpečuje odbornú prax pre študentov zdravotníckych odborov.

Centralizované zariadenie najvyššieho typu

Plánovaná nemocnica bude predstavovať centralizované zariadenie najvyššieho typu. Súčasťou objektu budú urgentný príjem, operačné sály, lôžková časť, psychiatria pre deti i dospelých, súdne lekárstvo, rehabilitačný trakt, administratívne priestory, laboratóriá, výskumné a výučbové priestory, heliport, parkovací dom a energeticko-zásobovacie centrum.

Budova bude disponovať ôsmimi nadzemnými podlažiami a výmerou približne 165 000 metrov štvorcových. Zariadenie bude spĺňať štandardy NATO na úrovni zdravotníckeho zariadenia ROLE 4 a zabezpečí aj podmienky pre liečbu infekčných ochorení s ochranou BSL 3.

Z pohľadu technológie pôjde o moderný projekt s dôrazom na energetickú efektívnosť a inteligentné riadenie budovy. Prevádzka bude sledovaná v reálnom čase cez digitálnu dvojičku budovy, čo umožní efektívne riadenie porúch, spotreby energií a kvality vnútorného prostredia. Z hľadiska komfortu pacientov budú izby jednolôžkové s hygienickým zázemím a možnosťou prístelky, klimatizované s možnosťou prirodzeného vetrania.

Realizácia výstavby bude prebiehať v dvoch fázach

Celkový rozpočet investičného projektu je stanovený na 450 miliónov eur bez DPH. Z tejto sumy bude 195 miliónov eur pokrytých z Plánu obnovy a odolnosti SR. Projekt bol 3. júla 2024 uznesením vlády vyhlásený za strategickú investíciu podľa zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach.

Realizácia výstavby bude prebiehať v dvoch fázach – výstavba v režime „Shell and Core“ má byť ukončená do konca druhého štvrťroka 2026, a finálne dokončenie s medicínskym vybavením („Full fit out“) je plánované do konca roka 2027, najneskôr do štvrtého štvrťroka 2028.

Podľa rezortu zdravotníctva ide o dlhodobo efektívne využitie verejných zdrojov s vysokým prínosom pre regionálnu dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, pričom projekt nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Rovnako nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu, služby verejnej správy, ani sociálnu politiku.