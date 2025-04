Dôvera má za sebou úspešný rok, hospodárenie uzavrela so ziskom takmer 30 miliónov eur

Zdravotná poisťovňa Dôvera uzavrela hospodárenie za rok 2024 so ziskom vo výške 29,38 milióna eur. Ako informovalo vedenie poisťovne, suma 5,88 milióna eur bude presunutá do rezervného fondu, zatiaľ čo zvyšných 23,50 milióna eur poputuje do nerozdeleného zisku z minulých rokov.

Významná časť tohto výsledku nepochádza z verejného zdravotného poistenia, ale z činností spojených s prevádzkou poisťovne. Prispeli k nemu predovšetkým priaznivé zmeny v daňovej legislatíve, konkrétne v sadzbe dane z príjmov, ktoré ovplyvnili výšku odloženej daňovej pohľadávky. Ďalšími zdrojmi boli výnosy z úrokov zo zostatkov hotovosti a revízia opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku.

Poisťovňa sa priblížila k zákonnému limitu

Podľa zákona môžu zdravotné poisťovne dosiahnuť maximálny zisk z verejného zdravotného poistenia vo výške jedného percenta zo zaplateného poistného po povinnom doplnení rezervného fondu. V prípade Dôvery predstavoval tento podiel 0,98 %, čím sa poisťovňa priblížila k zákonnému limitu.

Zároveň poisťovňa vlani vynaložila o 79 miliónov eur viac na úhradu zdravotnej starostlivosti, ako predpisuje platná legislatíva. Tento rozdiel podľa vedenia poisťovne dokazuje jej záväzok zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov.

Dve nové služby

„Počas uplynulého roka sme predstavili dve nové služby, ktoré významne prispeli k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v menej obsluhovaných oblastiach Slovenska. Služby Jednotka zdravia a Lekár na diaľku prinášajú pacientom možnosť meraní a konzultácií s lekármi aj v odľahlých regiónoch,“ uviedol Martin Kultan, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera.

Dôvera v priebehu roka podporila aj pacientske organizácie a lekárov prostredníctvom prevádzkových výdavkov, pričom pokračovala aj v udeľovaní finančných darov cez program Bojovníci za zdravie.