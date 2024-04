Chystá sa vláda odvolať Dolinkovú? Podľa Majerského v mnohých prípadoch zlyhala

K predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milanovi Majerskému sa od vládnych predstaviteľov dostali informácie, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) bude možno odvolaná z funkcie vládou, ak ju neodvolá parlament.

Malo by sa tak stať po voľbách do Európskeho parlamentu. Majerský to povedal v relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.

Fragmentom toho, že sa vláda nemôže úplne spoľahnúť na ministerku Dolinkovú je podľa predsedu kresťanských demokratov aj to, že výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove prešla pod rezort obrany. „Dôležité je, že v mnohých prípadoch zlyhala, plán obnovy nám mešká,“ dodal.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) tvrdí, že Dolinkovú v pozícii ministerky zdravotníctva podporujú a jej odvolanie sa nechystá.