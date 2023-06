Demokrati apelujú na SaS, aby stiahla návrh na zvýšenie zisku súkromných akcionárov poisťovní

Strana Demokrati apeluje na stranu Sloboda a Solidarita (SaS), aby stiahla z parlamentu návrh na zvýšenie zisku súkromných akcionárov poisťovní.

SaS predložila do Národnej rady (NR) SR návrh, ktorý by zvýšil zisk zdravotných poisťovní na dve percentá, namiesto jedného. Demokrati to uviedli vo svojom vyhlásení. Politický subjekt doplnil, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyzval zákonodarcov, aby daný návrh nepodporili.

„Slovenskí pacienti zažívajú ťažké časy a dnes potrebujeme každé euro pre pacientov. Na rozvoj ambulancií, do nemocníc, na podporu sestier, na podporu paliatívnej starostlivosti. Máme tu mnoho priestoru, kde môžeme použiť peniaze, ktoré sa vyberú navyše,“ uviedla podpredsedníčka Demokratov Andrea Letanovská. Podľa nej teraz nie je čas na naháňanie ziskov súkromným akcionárom.

„Rovnako aj strana Smer sa pri tomto návrhu správa pokrytecky. V minulosti dokonca presadzovali zoštátnenie zdravotných poisťovní a teraz chcú podporiť zvýšenie zisku súkromných akcionárov,” vyjadrila sa Letanovská.