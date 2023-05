Choroby srdca a ciev sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, ročne im podľahne 25-tisíc ľudí

Choroby srdca a ciev sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, ročne im podľahne asi 25-tisíc ľudí, z toho dve tretiny súvisia práve so srdcovým zlyhávaním.

Toto ochorenie si mnohí pacienti mylne zamieňajú so starnutím alebo s inými ochoreniami, najčastejšie s chorobami pľúc. Počas života sa môže vyvinúť u jedného z desiatich ľudí. V tlačovej správe na to upozornili kardiológovia v rámci Týždňa srdcového zlyhávania.

Počas piatich rokov od stanovenia diagnózy zomiera približne 50 % pacientov. „Pri srdcovom zlyhávaní ide o stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť prečerpávanie krvi do organizmu a zásobovať orgány či tkanivá kyslíkom a živinami. Chronické srdcové zlyhávanie môže trvať mesiace či roky, pričom pacient o ňom ani nemusí vedieť,“ vysvetlila kardiologička a prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Eva Goncalvesová. Nebezpečenstvo tejto diagnózy podľa nej spočíva práve v tom, že ľudia si jej príznaky mylne zamieňajú so starnutím.

V roku 2021 podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z dôvodu srdcového zlyhávania hospitalizovali viac ako 22-tisíc ľudí. Hospitalizáciu neprežije približne percent pacientov a po prepustení z nemocnice sa do dvoch mesiacov vráti 15 percent pacientov. Úmrtnosť na srdcové zlyhávanie je dokonca vyššia v porovnaní s niektorými onkologickými ochoreniami.

„Z hľadiska výskytu, mortality, počtu hospitalizácií i ekonomických nákladov predstavuje srdcové zlyhávanie väčšiu záťaž pre zdravotnú starostlivosť ako štyri najčastejšie malígne ochorenia – rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka, prostaty a močového mechúra – spolu. Mimoriadne dôležité je zachytiť a liečiť pacientov včas,“ doplnil predseda pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie Slovenskej kardiologickej spoločnosti Peter Lesný.

Odborníci sa zhodujú v tom, že ľudí na Slovensku treba vzdelávať o symptómoch srdcového zlyhávania a posilniť systém starostlivosti o pacientov po prekonaní infarktu myokardu či pri iných problémoch so srdcom, ktoré môžu vyústiť do srdcového zlyhávania. Srdcové zlyhávanie sa vyskytuje v 20 až 30 percentách u ľudí vo veku od 70 do 80 rokov, postihnúť môže aj mladšie ročníky nad 40 rokov. Za nepriaznivými štatistikami je podľa odborníkov mnohokrát aj nízky záujem ľudí žijúcich na Slovensku o preventívne prehliadky.