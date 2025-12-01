Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla, niektoré školy prerušili vyučovanie a tri nemocnice vydali zákaz návštev

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 48. kalendárnom týždni stúpla o 4,4 percentá, hlásených bolo 39 983 akútnych respiračných ochorení (ARO). Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji a najnižšiu v Žilinskom kraji, pričom najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 609 osôb, čo predstavuje štyri percentá zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 100), otitídy (379) a pneumónie (130).
Zákaz návštev a prerušené vyučovanie
Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom – interné oddelenie a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, Zobor, v Nitre. Výchovno-vzdelávací proces prerušilo 22 škôl a škôlok. Išlo o 15 materských škôl (po troch v Nitrianskom, v Banskobystrickom, v Prešovskom a v Košickom kraji, dve v Trnavskom kraji a jedna v Žilinskom kraji) a sedem základných škôl (tri v Prešovskom kraji, dve v Košickom kraji a po jednej v Nitrianskom a Žilinskom kraji).
Lekári nahlásili 4 351 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 10,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť stúpla o 6,4 percenta, najvyššia bola v Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. Rovnako ako pri ARO aj chrípka a chrípke podobné ochorenia najčastejšie trápili deti do päť rokov.
Epidemický výskyt covidových infekcií
Do Epidemiologického informačného systému bolo od začiatku roka 2025 do konca novembra nahlásených spolu 3 289 prípadov ochoreniaCOVID-19, z toho v 48. kalendárnom týždni bolo spracovaných 85 nových prípadov. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch, s najvyššou chorobnosťou v Prešovskom kraji a najnižšou v Bratislavskom kraji. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre hlásil epidemický výskyt covidových infekcií v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v okrese Nitra.
Od 24. do 26. novembra ochorelo sedem osôb, z toho štyria pacienti a traja zamestnanci z celkového počtu 21 exponovaných osôb. „Klinický priebeh ochorení bol mierny, prejavili sa nádchou a bolesťou hrdla bez teploty. Covidová infekcia bola u všetkých chorých potvrdená antigénovým testom. V zariadení boli zabezpečené príslušné protiepidemické opatrenia,“ informoval ÚVZ.