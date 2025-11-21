Odborný jazyk, dáta, expertíza a možný konflikt záujmov. Zdravotníctvo čelí novej generácii lobistov

Zdravotnícky sektor na Slovensku čelí pôsobeniu novej generácie lobistov, ktorí sa od klasických záujmových skupín líšia spôsobom, akým ovplyvňujú prostredie. Ako informuje denník Postoj, nejde o tradičný nátlak, ale o využívanie odborného jazyka, dát a verejných vystúpení v úlohe nezávislých expertov.
Medzi aktérov tohto typu patria Martin Smatana a Michal Štofko. V minulosti pôsobili ako analytici so skúsenosťami zo štátnej správy, no zároveň podnikajú v spoločnosti Msquare. Firma, ktorú spoločne založili, dosahuje podľa dostupných údajov obrat v stovkách tisíc eur ročne pri vysokom zisku. Klienti spoločnosti nie sú verejne známi, pričom pri otázkach na ich pôvod sa obaja odvolávajú na obchodné tajomstvo.
Školenie budúcich ministrov
V roku 2023 sa obaja zúčastnili podujatia v Bratislave, ktoré prezentovali ako školenie budúcich ministrov zdravotníctva. Súčasťou diskusných panelov boli viacerí kandidáti, ktorí sa neskôr stali členmi vlády. Koordinátorom odborných častí bol Michal Štofko, pričom Martin Smatana vystupoval po jeho boku. Oboch spájala verejná deklarácia, že ide o bezodplatnú činnosť v prospech verejného záujmu.
Lekárskym odborárom chýba stanovisko k správe NKÚ o financovaní zdravotníctva, vyzývajú vládu na mimoriadne zasadnutie
Na jednom z panelov prezentovali návrh na zmenu regulácie zisku zdravotných poisťovní. Podľa ich analýzy by zvýšenie stropu z jedného na dve percentá mohlo priniesť stabilitu systému. Dokument, ktorý pripravili, bol odborne spracovaný a zohľadňoval vývoj regulácie za uplynulé dve dekády. Súčasne vyvolal diskusiu pre možné rozpočtové dôsledky v súkromnom sektore.
Po voľbách prijal Michal Štofko pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva. Firma Msquare naďalej funguje a sídli v súkromnej nehnuteľnosti, ktorá je podľa Postoja v jeho vlastníctve. Smatana medzitým zastával rôzne pozície ako poradca štátnej poisťovne, ako aj konzultant pre súkromné subjekty.
Slovensko sa nikam neposunulo
Denník ďalej upozorňuje, že obaja analytici sa podieľali aj na príprave systému prerozdelenia eurofondov v rámci výzvy na modernizáciu regionálnych nemocníc, ktorej alokácia dosiahla vyše 200 miliónov eur. Úspešnosť niektorých subjektov v tejto výzve je predmetom preverovania Európskej prokuratúry.
Vo verejnej debate sa začínajú objavovať otázky, do akej miery je takéto viacnásobné pôsobenie zlúčiteľné s princípmi transparentnosti, prevencie konfliktu záujmov a ochrany verejných zdrojov. Správa Európskej komisie o právnom štáte za rok 2024 konštatovala, že v oblasti lobingu Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok.