Bombové hrozby voči Penta Hospitals neprestávajú, vedenie siete hovorí o cielenej kampani

Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals čelila za uplynulé tri týždne už štvrtej bombovej vyhrážke. Naposledy bola anonymná hrozba nahlásená v utorok v Nemocnici Trebišov, predtým v Košiciach, Michalovciach a Galante.
Hoci sa ani v jednom prípade prítomnosť výbušniny nepotvrdila, incidenty podľa hovorcu siete nemocníc Tomáša Kráľa vážne narušili chod nemocníc, ohrozili pacientov, zdravotníkov aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regiónoch.
Znaky cielenej kampane proti nemocniciam
„Toto bezohľadné šialenstvo musí okamžite prestať. Každý takýto incident znamená prerušenie operácií, odklad hospitalizácií a presmerovanie záchraniek. Pacienti, ľudia, ktorí potrebujú pomoc, sa stávajú rukojemníkmi anonymného strachu,“ vyhlásil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.
Podľa vedenia siete tieto útoky vykazujú znaky cielenej kampane proti regionálnym nemocniciam Penta Hospitals. Za rovnaké obdobie nebola nahlásená žiadna iná bombová hrozba v iných nemocniciach na Slovensku. Každé nahlásenie bomby spôsobuje okamžitú paralyzáciu nemocničnej prevádzky.
Odkladanie plánovaných zákrokov
Odkladajú sa desiatky plánovaných výkonov, záchranky s urgentnými pacientmi sú presmerované do vzdialenejších zariadení a zdravotníci musia čeliť zvýšenému stresu a neistote. Absolútne zbytočne sa tak zhoršuje dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti aj v okolitých okresoch a ohrozuje nielen zdravie ale aj život tisícov pacientov.
„Pacientom je jedno, či nemocnicu vlastní štát alebo súkromný investor. Chcú bezpečné prostredie, kvalitnú starostlivosť a istotu, že keď potrebujú pomoc, nemocnica bude otvorená. Preto prosíme páchateľa alebo páchateľov– prestaňte sa zahrávať s ľudskými životmi,“ zdôraznil Čuha.
Trestné oznámenie na páchateľa
Sieť Penta Hospitals už podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a vyzýva bezpečnostné zložky štátu, aby vyvinuli maximálnu intenzitu a čo najskôr odhalili pôvodcov týchto útokov.
Predstavitelia siete nemocníc Penty zároveň upozorňujú na rastúcu agresivitu verejnej diskusie o súkromných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa nich politické vyjadrenia a urážky na adresu súkromných nemocníc môžu v kombinácii s napätou spoločenskou atmosférou podnecovať extrémne správanie jednotlivcov.
Hrozby naprieč Slovenskom
„Slová ako paraziti, oligarchovia, zlodeji či trafené husi nemajú v slovníku zodpovedných verejných lídrov čo hľadať. Potrebujeme upokojiť situáciu – nie ju ďalej vyhrocovať. Touto cestou vyzývame všetkých vplyvných aktérov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora, aby vážili slová a prispeli k zníženiu napätia,“ dodal Čuha.
Prvú hrozbu bombou dostala 13. septembra Železničná nemocnice Košice, ďalšie 3. októbra Nemocnica Michalovce, 8. októbra Nemocnica Galanta a zatiaľ poslednú 14. októbra Nemocnica Trebišov.