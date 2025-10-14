Nemocnice Penty dostávajú bombové vyhrážky, za posledných 21 dní to bolo až štyrikrát

Za posledných 21 dní sa sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals už štvrtýkrát stala terčom vyhrážok bombovým útokom. Ako v tejto súvislosti informoval hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ, tieto incidenty zasiahli nemocnice v rôznych regiónoch Slovenska a ohrozili bezpečnosť pacientov, zdravotníkov aj verejnosti.
„Po nemocniciach v Košiciach, Michalovciach a Galante bol dnes bombový útok nahlásený aj v trebišovskej nemocnici. Našťastie, ani v jednom prípade sa prítomnosť bomby nepotvrdila. Každé takéto oznámenie však znamená prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, nemožnosť zrealizovať desiatky plánovaných výkonov, operácií a ambulantných vyšetrení,“ zdôraznil Kráľ.
Súkromná sieť nemocníc pre vzniknutú situáciu na stredu 15. októbra ohlasuje mediálny brífing, na ktorom prednesie závažné verejné vyhlásenie.
Séria bombových vyhrážok nemocniciam Penta Hospitals sa začala 23. septembra v Železničnej nemocnici Košice. Pokračovala 3. októbra v Michalovciach a 9. októbra v Galante. Dnes bola zase bomba nahlásená v nemocnici v Trebišove.
„Prvé tri prípady boli nahlásené priamo cez oficiálnu internetovú stránku nemocničnej siete. Keďže sieť medzičasom prijala bezpečnostné opatrenia proti podobným anonymným útokom, dnešný prípad bol nahlásený cez nemenovaný online e-shop, ktorý následne o hrozbe informoval políciu,“ uviedol Kráľ.
Doplnil, že po príchode príslušníkov Policajného zboru bola z bezpečnostných dôvodov prevádzka nemocnice obmedzená do 11:30. „Evakuácia pacientov tentoraz nebola potrebná,“ doplnil hovorca.