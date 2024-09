Ambulantná pohotovostná služba v Prešove sa od októbra presunie na novú adresu

Pacienti vyžadujúci vyšetrenie na ambulantnej pohotovosti v Prešove ju od utorka 1. októbra nájdu na novej adrese.

Služba sa presunie na Sídlisko III

Zmena prevádzkovania ambulantnej pohotovostnej služby sa týka ambulancií pre dospelých, ako aj pre deti a dorast. Služba sa zo sídliska Sekčov presunie na Sídlisko III.

Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, od 1. októbra nájdu obyvatelia ambulantnú pohotovostnú službu na Volgogradskej ulici 6.

Doterajšia prevádzka pohotovostnej služby na Sekčove na Jurkovičovej 19 bude zabezpečená len do 30. septembra.

Ordinačné hodiny

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo s účinnosťou od 1. októbra povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej pohotovostnej služby pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, pre pevný bod Prešov s miestom prevádzkovania na Volgogradskej ulici 6 pre držiteľa povolenia spoločnosť Medtim, s.r.o.

Vydaním predmetného povolenia zaniká k 30. septembru platnosť poverenia na dočasné prevádzkovanie pohotovostných ambulancií pre spoločnosť Wesper, s.r.o. na Jurkovičovej ulici.

Ambulantná pohotovostná služba bude na novej adrese od začiatku októbra poskytovaná pre dospelých v ordinačných hodinách od pondelka do piatka od 16:00 do 22:00 a počas víkendov a sviatkov medzi 7:00 až 22:00. Ambulancia pre deti a dorast bude otvorená počas pracovného týždňa od 16:00 do 20:00 a cez víkend a sviatky od 8:00 do 20:00.