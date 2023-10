Zápal v tele, čo skutočne pomáha? Tu sú vedecky podložené fakty

Čo skutočne pomáha na zápal v tele? Spoznajte pravdu o protizápalových účinkoch niektorých potravín.

Zápal v tele je obrannou reakciou nášho organizmu na infekciu alebo poškodenie. Dlhodobý zápal však môže spôsobiť rôzne chronické ochorenia, ako sú srdcové choroby, cukrovka a rakovina. Našťastie existuje niekoľko bylín a korenín, ktoré majú protizápalové účinky a podľa vedy skutočne pomáhajú.

Cesnak

O tejto známej zelenine už bolo povedaného mnoho. Je to však naozaj pravda? Cesnak sa používa v tradičnej medicíne už tisíce rokov, a to najmä na liečbu artritídy, kašľa, zápchy, infekcií, bolesti zubov a podobne. Za prospešnými účinkami cesnaku na naše zdravie stojí obsah zlúčenín síry, ako je alicín, diallyldisulfid a S-alylcysteín, ktoré majú protizápalové vlastnosti. Výskum odhalil, že ľudia, ktorí užívali cesnakové doplnky, zaznamenali výrazne znížené hladiny zápalového markera CRP v krvi. Ďalšie štúdie ukázali, že cesnak môže pomôcť zvýšiť hladinu antioxidantov v tele, ako je glutatión a superoxiddismutáza a zároveň regulovať markery podporujúce zápal. Cesnak teda skutočne pomáha pri zmierňovaní chronického zápalu.

Zázvor

Ďalšia známa rastlina využívaná tisíce rokov v tradičnom liečiteľstve je zázvor. Jeho liečivé účinky sa využívali pri prechladnutí, migrénach, tráviacich ťažkostiach, vysokom krvnom tlaku, znižovaní cholesterolu a artritíde. Za jeho zdravotné benefity môže pravdepodobne obsah viac ako 100 aktívnych zlúčenín, ako je napríklad gingerol, shogaol, zingiberén a zingerón.

Čo sa týka pôsobenia na zápal v tele, analýza 16 štúdií s 1 010 účastníkmi zistila, že užívanie 1 000 – 3 000 mg zázvoru denne počas 4 – 12 týždňov významne znížilo markery zápalu v porovnaní s placebom. Iný výskum sa zameral na účinky užívania 500 – 1 000 mg zázvoru denne u ľudí s osteoartritídou, degeneratívnym stavom zahŕňajúcim zápal kĺbov a odhalil, že zázvor môže znížiť zápalové markery, ako aj znížiť bolesť kĺbov a zvýšiť ich pohyblivosť.

Kardamón

Priaznivé účinky v boji proti zápalom v organizme má tiež kardamón. Toto korenie pochádza z juhovýchodnej Ázie a jeho benefity na ľudské zdravie potvrdilo viacero výskumov. Podľa nich užívanie 3 gramov kardamónu denne výrazne znížilo zápalové markery. Konkrétne sa vzorke ľudí s nealkoholickým stukovatením pečene počas dvanástich týždňov podávalo buď 3 gramy kardamónu denne, alebo placebo. Tí, ktorí užívali kardamón, mali významne znížené hladiny zápalových markerov a tiež sa znížil stupeň stukovatenia pečene.

Kurkuma

Toto indické korenie je taktiež známe pre svoje protizápalové účinky už stáročia. Za ne môže najmä kurkumín. Ide o silný antioxidant, ktorý má silné protizápalové vlastnosti. Potvrdzujú to aj početné štúdie, podľa ktorých kurkumín dokáže blokovať aktiváciu molekuly podporujúcej zápal. Napríklad analýza 15 štúdií sledovala 1 223 ľudí, ktorí užívali 112 – 4 000 mg kurkumínu denne počas 3 dní až 36 týždňov. Podľa nej užívanie kurkumínu významne znížilo zápalové markery v porovnaní s užívaním placeba. No pridanie korenia kurkumy do stravy nestačí, pretože obsahuje iba 3 percentá kurkumínu. Najlepšie je prijímať kurkumín s čiernym korením, pretože toto obsahuje zlúčeninu zvanú piperín, ktorá môže zvýšiť vstrebávanie kurkumínu až o 2 000 percent.

