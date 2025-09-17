Výstavný gól mladíka Chrenka nestačil Nitre na 3 body, ale má prvé víťazstvo v sezóne - VIDEO

Až tretie kolo nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže prinieslo prvé víťazstvá vicemajstra z Nitry a víťaza základnej časti z minulej sezóny zo Spiša.
Obe boli za 2 body, lebo sa zrodili po predĺžení, resp. nájazdoch. Pritom Nitra aj Spišská Nová Ves viedli nad svojimi súpermi zhodne 3:0, ale toto vedenie neudržali do konca riadneho hracieho času.
Nitra zvíťazila v Bratislave 4:3 po predĺžení, hoci už po štrnástich minútach to po druhom zásahu Josha Passolta bolo 3:0 pre hostí.
Mladíci sa zaskveli
Predchádzajúci gól v podaní juniorov nitrianskeho tímu možno označiť za lahôdkový. Sedemnásťročný Adam Nemec prihral 18-ročnému Tomášovi Chrenkovi a ten strelou pomedzi svoje nohy nachytal brankára Slovana Patrika Andrisíka pomedzi jeho nohy.
„Chceme od hráčov, aby si verili, ale niekedy to robia v nepravých chvíľach. Tomáš ukázal niečo navyše a len potvrdil svoj talent,“ povedal tréner HK Nitra Andrej Kmeč o krásnom góle Chrenka. „Nemo mi to pekne hodil, snažil som sa zostať chladnokrvný. Toto robím väčšinou, keď idem z tejto strany,“ skonštatoval strelec gólu podľa Sportnetu.
Vďační, ale chceli 3 body
Slovan po spackanej prvej tretine ožil a v ďalších dvoch dokázal vyrovnať na 3:3. V predĺžení sa však šťastie priklonilo na stranu lepšieho tímu, víťazný gól Nitry strelil navrátilec do jej dresu Michal Krištof.
„Sme vďační za výhru, ktorú sme potrebovali. Zápas sme mali rozbehnutý na plný zisk bodov. Nedali sme síce štvrtý gól, ale to nás mrzí menej ako fakt, že sme dostali zbytočné góly, ktoré sme si mohli ustrážiť. Som rád, že sme to na konci zlomili, ale mali sme to zvládnuť za tri body,“ skonštatoval Andrej Kmeč podľa webu HK Nitra.
Štyri predĺženia, jedny nájazdy
Až štyri zo šiestich zápasov 3. kola Tipsport ligy sa predlžovali a raz sa išlo až do nájazdov. Triumf 5:4 po nájazdoch na ľade dovtedy nezdolaného Liptovského Mikuláša si užili hokejisti Spišskej Novej Vsi, ktorí v úvodných dvoch kolách nezískali ani bod. Rovnako boli na tom Michalovce, ktoré získali prvé 2 body po triumfe 3:2 po predĺžení nad Košicami.
Posledný tím bez víťazstva zostal Zvolen po prehre v Trenčíne 3:4 po predĺžení. „Čakali sme po troch kolách podstatne veci ako máme. Musíme teraz dvíhať psychiku a sebavedomie hráčov. Konečne sme dali aspoň tri góly, ale v prvých dvoch zápasoch iba po jednom. A to je na silu tohto mužstva veľmi slabé,“ zhodnotil tréner Peter Mikula pre STVR.
Už len Banská Bystrica a Žilina
Bez straty bodu naďalej zostávajú HC MONACObet Banská Bystrica a Vlci Žilina. Bystričania doma zdolali Popradčanov 3:2 a Žilina si poradila s nováčikom z Prešova 4:1.
„Bol to otvorený hokej s veľkým množstvom šancí. V tretej tretine sme to už odohrali veľmi dobre, systémovo. Povedali sme si, čo budeme hrať a hráči to plnili. Víťazstvo sa rodilo ťažko a kabíne patrí poďakovanie, za to, že to zvládli,“ zhodnotil Marek Zadina, asistent trénera Banskej Bystrice.