Prešov sa do ligy vrátil pôsobivým obratom, Košice uspeli v Bratislave a Nitra padla v Žiline

Nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tisport ligy odštartoval v piatok zápasmi 1. kola. Obhajca titulu z Košíc potvrdil, že i bez zámorským legionárov môže patriť k popredným tímom. „Oceliari“ triumfovali na ľade bratislavského Slovana 4:2.
„Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas. Myslím si, že sme dobre bránili, čistili predbránkový priestor a nepúšťali ich do tých druhých šancí. Vyšli nám presilovky a musím pochváliť našu štvrtú formáciu. Som hrdý na to, ako chalani bojovali,“ povedal pre oficiálny web košického tímu tréner Dan Ceman.
Košická lekcia z efektivity
„Prestrieľali sme ich, ale hrá sa na góly. Oni svoje šance premenili takmer dokonale a my naopak. Celý čas sme doťahovali, vždy, keď sme sa dostali na rozdiel jedného gólu, mali sme momentum, tak sme dostali gól. Je to však iba prvý zápas a ideme ďalej,“ zhodnotil kapitán Slovana a navrátilec na slovenské ligové klziská Tomáš Marcinko.
Favorit súťaže sklamal v Žiline
Mimoriadne vydarený vstup do novej ligovej edície zaznamenali aj Vlci zo Žiliny, ktorí na domácom ľade zvíťazili nad Nitrou 3:0. Pod Dubňom sa darilo najmä hráčom s priezviskom začínajúcim sa na písmeno „K“. Konto súpera totiž gólovo zaťažili Korczak, Korenčík a Koyš.
„Je to perfektné začať sezónu víťazstvom, navyše proti tímu, s ktorým sme prehrali semifinálový zápas číslo sedem. Chlapci predo mnou hrali úžasne, výborne sme zahrali v špeciálnych tímoch, či už v hre 4 na 4, alebo v oslabení,“ zhodnotil gólman Žiliny Connor Lacouvée, ktorý sa blysol čistým kontom.
Derby jasne v réžii Bystričanov
Zaplnený štadión potešili aj „barani“ z Banskej Bystrice, ktorí v stredoslovenskom derby doslova herne i výsledkovo sfúkli rivala zo Zvolena. Pod triumf 5:1 sa najvýraznejšie podpísal kanadský útočník Carter Turnbull, autor dvoch gólov a jednej asistencie.
„Je dobré, že Turnbull plní naše očakávania, ako sa na legionára patrí. Nielen on, ale aj zahraniční beci odohrali perfektný zápas a verím, že v takýchto výkonoch budú pokračovať. Pochváliť musím divákov a brankára Rabčana, ktorý nás fantastickými zákrokmi podržal,“ povedal pre klubový web kouč Vlastimil Wojnar.
Nováčik ukázal nezlomnosť
Tri body na vlastnom ľade si postrážil aj nováčik z Prešova. Triumf Šarišanov nad Popradom sa však rodil veľmi ťažko, veď ešte v 33. minúte prehrávali 0:3. Po presných zásahoch Jokeľa a troch čerstvých akvizícii Bača, Taylora a Zabusovsa zaznamenali zverenci trénera Peterisa Skudru pôsobivý obrat.
„Po prvej časti sme spravili nejaké zmeny, ktoré sa prejavili a začalo to lepšie fungovať. Postupne sme získali sebavedomie. Niektorým hráčom, ktorí predtým nehrali extraligu, chvíľu trvá, kým sa do toho dostanú. Som na nich hrdý na to, ako to zvládli po prvej tretine,“ zhodnotil po výhre 4:3 lotyšský kormidelník.
Štyri strelené góly a tri body
Štyri strelené góly a výsledkový obrat previedli aj hokejisti trenčianskej Dukly. „Vojaci“ prehrávali ešte v polovici duelu so Spišskou Novou Vsou 0:2, no po výbornom výkone v druhej tretine uspeli 4:3. Brankára „rysov“ Denisa Godlu dvakrát prekonal fínsky útočník Ville Leskinen.
Spokojní odchádzali do svojich príbytkov aj fanúšikovia Liptovského Mikuláša. Ich tím totiž potvrdil dobrú fazónu z prípravy a zdolal na domácom ľade Michalovce 4:1.