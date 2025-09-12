Nová éra trnavského hokeja. Klub sa stabilizoval a myslí na úspešnú budúcnosť – VIDEO

Hokejový klub Gladiators Trnava zažíva novú éru. Od 6. augusta 2025 prebralo súčasné vedenie tím s cieľom zachrániť tento šport v „malom Ríme“ a udržať sa v Slovenskej hokejovej lige (SHL).
Na úvod predstavili nové logo a takisto videá propagujúce hokej v tomto meste, prečo naň ísť a ako sa za tento klub bojuje. To všetko by malo symbolizovať sezónu 2025/26 v SHL.
„V stave, v akom sa klub nachádzal, nebol schopný pokračovať ďalej a hrozilo mu neudelenie licencie. Nášmu odhodlanému tímu sa za tento krátky čas podarilo stabilizovať tím na úvod sezóny, aby mohol začať so skladbou A-tímu a odohrať prípravné zápasy,“ napísalo vedenie ešte počas leta.
„Týmto Vás chceme požiadať o trpezlivosť, pretože všetko čo robíme, robíme za pochodu a robíme to najmä pre fanúšikov trnavského hokeja. Naša prvá sezóna bude stabilizačná, najmä po finančnej stránke a tomuto bude prispôsobená aj skladba A-tímu.
Víziou klubu je priniesť počas sezóny hráčov s perspektívou do budúcna. Preto Vás chceme požiadať ešte raz o trpezlivosť a podporu, aj keď sa nám výsledkovo nebude dariť a namiesto kritiky, nás funkcionárov, dobrovoľníkov a predovšetkým hráčov i trénerov neúnavne povzbudzovali, pretože bez sponzorov, mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja, SZĽH a v neposlednom rade vás priaznivcov sa hokej robiť nedá,“ doplnilo vedenie.
Množstvo otázok
Na záver uviedlo, že všetkým ďakujú a veria, že ich nesklamú. Začne sa týmto nová silná a úspešná éra trnavského hokeja?
Podarí sa klubu prekonať úvodné prekážky a časom sa dostať medzi elitu SHL? Bojovať o popredné priečky v základnej časti a aj v play-off? Či dokonca o medailové pozície? Prípadne sa usilovať až o postup do Tipsport extraligy? Na toto všetko sa budú postupne nachádzať odpovede od nedele 14. septembra, keď sa začne nový ročník Slovenskej hokejovej ligy.
Neoficiálne sa liga začala už súbojom Humenného s projektom Slovenskej U18. Domáce „levy“ vyhrali 6:1. Trnava sa v 1. kole stretne s Detvou na jej ľade, v stredu 17. septembra si doma zmeria sily so Skalicou.