Začala sa výstavba olympijského centra plaveckých športov v Košiciach, 18-mesačná lehota výstavby predstavuje šibeničný termín (foto+video)

V týchto dňoch sa oficiálne začalo s výstavbou Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE), ktorá v zmysle zmluvy potrvá 18 mesiacov.

Nahradí mestskú plaváreň

NOCKE nahradí doterajšiu Mestskú krytú plaváreň (MsKP), ktorá po 35 rokoch činnosti naposledy otvorila svoje brány návštevníkom 30. júna tohto roka. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Nový komplex určený nielen pre fanúšikov aktívneho pohybu a kluby plaveckých športov by mal začať s prevádzkou v prvej polovici roka 2025.

Po jeho dokončení sa spolu s celoročne prestrešeným vodnopólovým bazénom na kúpalisku Červená hviezda zvýšia kapacitné možnosti plávania pre verejnosť a športové kluby až o polovicu v porovnaní s predchádzajúcim stavom.

Majstrovstvá Európy do 23 rokov

NOCKE sa stane aj dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní.

Prvou významnou športovou akciou by už v roku 2025 mali byť Majstrovstvá Európy do 23 rokov. Foto: FB, www.facebook.com

Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) sa s výstavbou NOCKE začína doslova o päť minút 12. Ak by sa tak nestalo, pre narušenú statiku by najneskôr do troch rokov musela MsKP ukončiť prevádzku.

„Teším sa, že môžeme začať s výstavbou najmodernejšieho plaveckého komplexu na Slovensku, ktorý bude určený nielen pre profesionálnych športovcov, ale aj pre širokú verejnosť. Nepôjde len o klasickú opravu, ale spolu s nedávno dokončeným prestrešením ,čéhačka‘ dáme tomu aj pridanú hodnotu v podobe zvýšenia kapacity a počtu hodín, počas ktorých bude môcť NOCKE využívať verejnosť a športové kluby. Zároveň tu budeme mať moderný a energeticky úsporný športový stánok, čo bude znamenať udržateľný spôsob financovania,“ uviedol Polaček.

Šibeničný termín

Nový plavecký komplex postaví vranovská spoločnosť Betpres, ktorá spomedzi troch záujemcov uspela vo verejnej súťaži s cenou 16,68 milióna eur bez DPH.

Podľa ich konateľa Rolanda Ďurka síce predstavuje 18-mesačná lehota výstavby šibeničný termín, avšak aj vzhľadom na ich predchádzajúce skúsenosti s veľkými stavbami si trúfajú to v stanovenom termíne dokončiť.

Počas prestavby dôjde k výmene pôvodného železobetónového bazénového telesa za nový nerezový bazén, ktorý bude spĺňať požiadavky (FINA).

Plavecké dráhy a nové priestory

Bude v ňom až 10 plaveckých dráh, v menšom bazéne zostanú po úprave tri plavecké dráhy. Oba bazény budú po novom oddelené pevnou stenou. Tým bude možné oddeliť tréningové priestory pre verejnosť a športové kluby.

Celkovo pribudnú šatne pre štyri kluby s hygienickou časťou ako aj zázemie pre rozhodcov, média a klubovú činnosť. Foto: FB, www.facebook.com

Zároveň v bazénovej hale dôjde k úprave tribúny, keď sa existujúce drevené lavice nahradia plastovými sedačkami s celkovou kapacitou 590 miest na sedenie.

Na prízemí za recepciou budú šatne pre verejnosť. Na poschodí vzniknú priestory pre športovcov a kluby. Celkovo pribudnú šatne pre štyri kluby s hygienickou časťou ako aj zázemie pre rozhodcov, média a klubovú činnosť.

Multifunkčný celok

Do suterénu pod administratívnou časťou budú premiestnené priestory pre oddychové a relaxačné aktivity. V pláne je zriadenie moderných prevádzok fitnes, wellness a priestorov pre masáže so samostatným zázemím.

Aj táto relaxačná časť NOCKE bude mať prepojenie na bazénovú časť, čím vznikne multifunkčný celok s prepojením všetkých športových relaxačných a oddychových funkcií.