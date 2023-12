Výstavba futbalového štadióna v Prešove bude pokračovať, termín kolaudácie sa posunul o dva mesiace

Výstavba nového prešovského futbalového štadióna bude pokračovať. Mesto Prešov a spoločnosť Futbal Tatran Aréna sa dohodli so zhotoviteľom stavby – spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., Galanta na späťvzatí výpovede zmluvy, ktorú firma zaslala mestu a zo stavby stiahla svojich zamestnancov.

Dôvodom bol posun prác pre chýbajúce projektové dokumentácie, ktoré sa museli prispôsobovať sprísneným požiadavkám pre konanie Majstrovstiev Európy (ME) hráčov do 21 rokov v júni 2025. Termín kolaudácie sa má podľa mesta predĺžiť o dva mesiace. Konanie šampionátu to nemá ohroziť.

Vznikali prestoje

Ako agentúru SITA informoval primátor mesta Prešov František Oľha, výpoveď zmluvy od zhotoviteľa dostali začiatkom predchádzajúceho týždňa.

„Prvé sedenie k projektovej dokumentácii sme mali 10. októbra, ale odvtedy sme sa nevedeli dostať k súhlasu a vznikali ďalšie prestoje. Zhotoviteľ nemohol fungovať. Hlavná požiadavka bola, že tým, že sa stavba mierne upravovala a dochádzalo k omeškaniu projektových dokumentácií aj stavebných činností, zhotoviteľ požadoval dodatkom k zmluve akceptovanie oneskorenia stavby, ktoré boli spôsobené objektívnymi príčinami. To je aj súčasťou dohody o urovnaní, kde bude termín posunutý tak, aby mohol byť realizovaný,“ zhrnul udalosti na stavbe Oľha.

Neaktualizované projektové dokumentácie

Podľa Rastislava Mochnackého, konateľa spoločnosti Futbal Tatran Aréna, ktorá je zodpovedná za výstavbu štadióna, základný problém bol v neaktualizovaných projektových dokumentáciách stavby.