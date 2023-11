Tréner Guľa končí na lavičke klubu DAC 1904 Dunajská Streda, neodchádza však sám

Futbalisti Dunajskej Stredy síce v najvyššej domácej súťaži ťahajú šnúru troch duelov bez prehry, počas novembrovej reprezentačnej pauzy však siahli k odvolaniu trénera Adriána Guľu. Štyridsaťosemročný rodák z Novák prišiel do Dunajskej Stredy vlani v júni a tím viedol v 61 súťažných dueloch.

„Futbalový klub DAC 1904 ukončil zmluvu s hlavným trénerom Adriánom Guľom, ktorý piatkom končí svoje pôsobenie na lavičke nášho mužstva,“ uviedol klub na svojom webe.

Dunajskostredčanom v aktuálne tabuľky domácej I. ligy patrí 5. priečka so ziskom 24 bodov za sedem víťazstiev, tri remízy a štyri prehry. Na tretiu Trnavu stráca DAC tri body, na lídra súťaže majstrovský Slovan Bratislava až 11 bodov.

„Súčasne s hlavným trénerom s okamžitou platnosťou končí v našom klube aj asistent trénera Ladislav Kubalík a kondičný tréner Martin Kojnok. Všetkým trom ďakujeme za spoluprácu a do ďalšej kariéry im prajeme veľa úspechov,“ doplnili zástupcovia klubu zo Žitného ostrova. Meno nového kouča plánuje vedenie DAC zverejnil už čoskoro.

Adrián Guľa prišiel do Dunajskej Stredy po pôsobení v poľskej Wisle Krakov, predtým viedol Viktoriu Plzeň a v rokoch 2018 až 2020 stál na lavičke slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Najväčšie úspechy v trénerskej kariére dosiahol ako kouč MŠK Žilina, ktorý v sezóne 2016/2017 dotiahol k zatiaľ poslednému majstrovskému titulu.

V roku 2015 sa so „šošonmi“ dostal do play-off Európskej ligy. Pred päťročným pôsobením v Žiline bol Guľa v rokoch 2009 až 2013 trénerom AS Trenčín, s ktorým v roku 2011 postúpil do najvyššej súťaže a o dva roky neskôr získal s mužstvom ligový bronz.

Guľa bol 29. hlavným koučom DAC v najvyššej súťaži, jeho nástupca bude tridsiaty. Pred ním bol trénerom klubu Portugalčan Joao Janeiro, ktorý bol v klube po odvolaní Antala Németha od novembra 2021 do konca mája 2022.