EÚ chce uvaliť sankcie na Carlsona pre rozhovor s Putinom. Vieme, kedy sa bude vysielať najočakávanejšie interview!

Populárny americký moderátor Tucker Carlson zverejnil video, v ktorom zdôvodnil, prečo urobil rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Okrem iného uviedol, že väčšina Američanov netuší, prečo Putin napadol Ukrajinu, ani aké sú jeho ciele.

„Už dva roky prebieha vojna, ktorá pretvára celý svet, a väčšina Američanov nie je o tom informovaná. Nemajú predstavu o tom, čo sa deje v tomto regióne, tu v Rusku, alebo na Ukrajine. Pritom by to mali vedieť, lebo oni za to platia a to aj takými spôsobmi, ktoré si možno ešte ani neuvedomujú,“ hovorí Carlson vo videu.

Sankcie aj vykázanie z EÚ

Ako sa zdá, vzniknuté interview s Putinom nevyvolalo rozruch len v Spojených štátoch, ale aj v Európskej únii. Aktuálne médiá obletela správa, že EÚ by mohla uvaliť sankcie na amerického televízneho moderátora Carlsona za jeho rozhovor s ruským prezidentom Putinom.

Týždenník Newsweek v tejto súvislosti oslovil niekoľko súčasných aj bývalých poslancov Európskeho parlamentu. Tí tvrdia, že Carlsona by mali vykázať z Európskej únie, pretože poskytol „platformu“ pre ruského prezidenta.

Bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt bol medzi inými ten, kto vyzval EÚ, aby zvážila možnosť zavedenia zákazu vstupu Carlsona na územie svojich členských štátov. Moderátora označil za „hlásnu trúbu“ Putina a bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.

„Keďže Putin je vojnový zločinec a EÚ sankcionuje každého, kto mu v tom pomáha, zdá sa logické, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by sa mala Carlsonom zaoberať,“ povedal Verhofstadt pre Newsweek.

Bývalý španielsky europoslanec Luis Garicano súhlasí s Verhofstadtovým názorom. „Už to nie je novinár, ale propagandista najohavnejšieho režimu na európskej pôde a režimu, ktorý je najnebezpečnejší pre náš mier a bezpečnosť,“ povedal Garicano o Carlsonovi.

Sloboda slova a demokracia? Bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt vyzval EÚ, aby zvážila možnosť zavedenia zákazu vstupu Carlsona na územie svojich členských štátov, kvôli jeho rozhovoru s Putinom. Foto: archívne, Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP.

Bývalý estónsky minister zahraničných vecí Urmas Paet pre Newsweek uviedol, že Carlson by mohol byť zaradený na sankčný zoznam za „propagandu zločineckého režimu“. Konštatoval, že Putin nie je len prezidentom agresorskej krajiny, ale Medzinárodný trestný súd (ICC) naňho vydal zatykač a je obvinený z genocídy a vojnových zločinov.

„Carlson chce dať priestor človeku obvinenému zo zločinu genocídy — to je nesprávne. Ak má Putin čo povedať, mal by to povedať pred ICC. Carlson navyše nie je skutočným novinárom, pretože jasne vyjadril svoje sympatie k ruskému režimu a Putinovi a neustále znevažoval Ukrajinu, obeť agresie Ruska,“povedal Paet.

Je známy dátum zverejnenia rozhovoru

Medzitým Tucker Carlson informoval, že jeho očakávané interview s Putinom bude zverejnené už dnes, teda vo štvrtok o 18:00 hodine amerického času (v našich končinách približne okolo polnoci).

Ruský prezident Putin len mimoriadne zriedka poskytuje rozhovory zahraničnej tlači. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že ruský prezident „nechce hovoriť so západnými médiami, ktoré reprezentujú úplne jednostranný názor a ani sa nesnažia byť nestrannými“.

Americký moderátor bol za rozhovor s Putinom kritizovaný doma aj v zahraničí. Obviňujú ho, že rozhodnutím urobiť interview s ruským prezidentom „posilňuje ruskú propagandu“.

Carlson pridaný na ukrajinský zoznam smrti

Snáď nikoho neprekvapilo, že po objavení správy, že Tucker Carlson odcestoval do Moskvy, aby zrealizoval interview s Vladimirom Putinom sa americký moderátor okamžite ocitol na tzv. ukrajinskom zozname smrti.

Ide o ukrajinský pravicový web Mirotvorec, kde je spísaný „zoznam nepriateľov Ukrajiny“ aj s ich osobnými údajmi, čo je veľmi závažným porušením osobnostných práv.

Tvorcovia stránky pripisujú Carlsonovi „účasť na humanitárnej agresii proti Ukrajine“ a „manipuláciu so spoločensky významnými informáciami“.