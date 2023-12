Ukrajina vojnu prehráva a jej letná ofenzíva je fiasko, hovorí exposlanec Gyimesi, ktorý prístupové rokovania odmieta (rozhovor)

V Bruseli sa začal dôležitý summit Európskej únie, ktorý je prioritne zameraný na otázky spojené s Ukrajinou. Mimoriadne kriticky sa voči začatiu prístupových rokovaní na vstup Ukrajiny do EÚ vyjadril bývalý poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (Magyar Szövetség – Maďarská Aliancia), ktorý varuje pred vážnymi problémami, ktoré sa vynárajú v súvislosti s členstvom Ukrajiny.

Balík vo výške 50 miliárd eur

Lídri EÚ chcú na summite schváliť dve kľúčové podporné opatrenia pre Kyjev: finančný balík vo výške 50 miliárd eur na pomoc Ukrajine a začatie prístupových rokovaní.

„Ak by Ukrajina vstúpila do Európskej únie, alebo by bola tesne pred vstupom, tak mi povedzte, aká Ukrajina bude vstupovať do EÚ? Ukrajinská vláda nemá kontrolu nad celým územím Ukrajiny. Bude to teda fluktujúca hranica, alebo aká to bude hranica?“ pýtal sa exposlanec Gyimesi.

Podľa politika, ak by aj došlo k prímeriu medzi Ukrajinou a Ruskom, ani tak nemajú Ukrajinci svoje územia pod kontrolou. „V Lisabonskej zmluve sa uvádza, že štát, ktorý je napadnutý a je členom Európskej únie, ostatní mu majú pomôcť. Tak by sme museli Ukrajine pomáhať aj vojensky,“ pripomenul Gyimesi.

Problematická krajina s dlhmi

Gyimesi upozornil na ďalšie problémy spojené s prijatím Ukrajiny do EÚ vo finančnej oblasti. „Ak by Ukrajina vstúpila do EÚ za sedem rokov by to úniu stálo 190 miliárd eur. Len pokiaľ ide o poľnohospodárske podpory, tie by išli na Ukrajinu vo výške 96 miliárd eur, čo je takmer celý balík pre ostatné krajiny. Všetkých 27 európskych krajín by sa muselo vzdať 20 percent svojich poľnohospodárskych podpôr, aby sme mohli vyplatiť Ukrajinu,“ zdôraznil exposlanec.

„Ukrajina má strašne veľké dlhy, ktoré by sme museli zase sanovať len my,“ podotkol ďalej politik. „Pokiaľ ide o hlasovanie v Európskej rade, tam sa hlasuje aj podľa váhy jednotlivých krajín na základe počtu obyvateľstva. Ukrajina by mala dokonca osem percent hlasovacích práv. Teda krajina, ktorá už ekonomicky skolabovala, by mala obrovský vplyv v rámci Európskej rady,“ varuje Gyimesi.

Celý rozhovor s exposlancom Gyimesim a zhodnotenie domácej a zahraničnej politickej situácie si pozrite vo videu:

V rozhovore s exposlancom Györgyom Gyimesim sa ďalej dozviete: