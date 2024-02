Vyše sto otužilcov sa zišlo na Zlatých pieskoch pre dobrú vec, pomohli ľuďom bez domova (foto)

Viac ako sto Dobroborcov sa zišlo pre dobrú vec. Hromadným vstupom do jazera Zlaté piesky v Bratislave organizácia Depaul Slovensko upriamila pozornosť verejnosti na dôležitosť pomoci pre ľudí bez domova.

Informovala o tom organizácia Depaul Slovensko s tým, že otužilci, aj keď majú radi chlad, ukázali, že majú horúce srdce a ľudia v núdzi im nie sú ľahostajní.

Pomoc pre ľudí bez domova

Ako organizácia priblížila, na Slovensku bolo v roku 2021 viac ako 71-tisíc ľudí bez domova, pričom v hlavnom meste ich je takmer päťtisíc. Depaul Slovensko denne poskytuje teplé jedlo a nocľah viac ako 350 ľuďom bez domova.

„Taktiež poskytujeme ošatenie, hygienu, základné ošetrenie či sociálne poradenstvo,“ dodal riaditeľ organizácie Jozef Kákoš.

Vyzbierané financie pôjdu na chod zariadení a sociálnych služieb neziskovej organizácie Depaul Slovensko. „Vieme, aké je to byť v zime. My len vlezieme do vody a potom sa zohrejeme, ale ľudia bez domova nie. Osobne si naozaj neviem predstaviť, že si v zime ľahnem vonku a spím tam, a to som otužilec,“ povedala v mene otužilcov vytrvalostná plavkyňa Soňa Rebrová.

Organizácia upozornila, že ľudia na ulici čelia v zime umrznutiu, omrzlinám končatín, podchladeniu a aj ďalším ochoreniam, a preto Depaul Slovensko spoločným charitatívnym otužovaním upriamuje pozornosť na nevyhnutnosť pomoci ľuďom, ktorí sú v zime na ulici.

Dobroborcom sa môže stať každý

„Otužilci sú borci, ktorí pre svoje zdravie vydržia byť v chladnej, päť stupňovej vode, približne púť minút. My sme ich nazvali Dobroborci, pretože vďaka svojmu koníčku pomáhajú šíriť myšlienku pomoci ľuďom bez domova, ktorí sú zime vystavení denne a dlhodobo, a preto je dôležité im pomáhať,“ uviedol Kákoš s tým, že takýmto Dobroborcom môže stať každý.

Verejnosť môže prispieť prostredníctvom adopcie postele na www.adoptujsipostel.sk. či vyjadriť podporu a solidaritu šírením myšlienky a podpory na sociálnych sieťach s označením #dobroborci a linkom na zbierku.