Výroky Ficovej vlády nereprezentujú názory väčšiny Slovákov, ubezpečuje Šimečka Čechov (video)

Výroky vlády Roberta Fica (Smer-SD) nereprezentujú názory a vôľu väčšiny obyvateľov Slovenska. Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) a podpredseda parlamentu Michal Šimečka (PS) na štvrtkovej tlačovej besede v Prahe.

Tu sa stretol s ministrom pre miestny rozvoj a podpredsedom českej vlády Ivanom Bartošom (Česká Pirátska strana), s ktorým diskutoval o rozhodnutí českej vlády ukončiť medzivládne konzultácie so Slovenskom.

Proeurópsky partner

Šimečka českej strane prízvukoval, že Slovensko je konštruktívnym a zodpovedným proeurópskym partnerom.

„Slováci podporujú plné, konštruktívne zapojenie Slovenska v rámci Európskej únie a pomoci Ukrajine,“ informoval.

Líder PS počas cesty do Prahy na sociálnej sieti napísal, že Slovensko je jasne proeurópske a prozápadné, váži si svojich najbližších partnerov a nenechá sa uniesť smerom k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi.

Dôležitý signál

„Dobré vzťahy s Českom sú pre nás kľúčové a budeme ich ďalej rozvíjať. Chápeme nepríjemný, no dôležitý signál, ktorý nám česká vláda vyslala. Aj na to sú najbližší partneri. No Slovensko je našťastie oveľa krajšie a zodpovednejšie, ako nenávistná rétorika Roberta Fica,“ napísal.

Podpredsedovi českej vlády Ivanovi Bartošovi (Česká Pirátska strana) sa zdá, že niektorí slovenskí politici začínajú viac rozprávať jazykom Moskvy. To však podľa neho neznamená, že tým jazykom hovorí celé Slovensko.

Ukončenie medzivládnych konzultácií

Česká vláda ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica.

Dôvodom je zmena zahraničnej politiky Slovenska a kroky našej diplomacie vo vzťahu k Rusku. Podľa českého premiéra Petra Fialu „nie je možné zastierať výrazné rozdiely v kľúčových témach zahraničnej politiky,“ informuje Seznam.cz.

„Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch medzivládnu konzultáciu s vládou Slovenské republiky,“ vyhlásil Fiala po zasadnutí kabinetu. Podľa neho už Praha o tom informovala Bratislavu.