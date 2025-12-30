Výrazná pomoc pre defenzívu FC Barcelona. Ronald Araújo je späť!

Po viactýždňovej absencii sa do tréningového procesu španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vrátil uruguajský obranca Ronald Araújo. Je to dobrá správa pre tréner Hansiho Flicka pred víkendovým derby duelom proti Espanyolu.
Dvadsaťšesťročný bek v ostatnom období chýbal v zostave „blaugranas“, podľa miestnych médií dostal od klubu voľno, aby sa „postaral“ o svoje duševné zdravie.
Araújo sa objavil spolu so spoluhráčmi aj trénerom Flickom počas otvoreného tréningu na Štadióne Johana Cruyffa. Nemecký kouč predtým uviedol, že uruguajský reprezentant absentoval zo „súkromných dôvodov“.
Obranca čelil kritike po červenej karte, ktorá prispela k prehre FC Barcelona 0:3 v Lige majstrov proti anglickému FC Chelsea. Jeho návrat prichádza v čase, keď ďalší stredný obranca Andreas Christensen pravdepodobne vynechá niekoľko mesiacov pre zranenie kolena.
Dejiskom jedného z najzaujímavejších derby zápasov FC Barcelona v ostatných rokoch bude štadión Espanyolu, keďže domáci sú na výbornej 5. priečke tabuľky La Ligy, z ktorej v minulej sezóne takmer vypadli.