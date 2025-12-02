Flicka teší návrat zranených hráčov. FC Barcelona čaká dôležitý ligový zápas proti Atléticu Madrid

Katalánci vedú tabuľku La Ligu, no nemecký kouč priznáva potrebu zlepšenia po slabších výkonoch.
Tréner španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyjadril úľavu z návratu niektorých zranených hráčov pred utorkovým dôležitým zápasom La Ligy proti Atléticu Madrid. Hansi Flick v ňom môže rátať so službami viacerých hráčov, ktorí mali v ostatnom období zdravotné problémy.

Katalánci sa po víťazstve 3:1 nad Alavésom dostali na čelo tabuľky, pričom Atlético je na štvrtom mieste so stratou troch bodov. Do tímu sa vrátil napríklad stredopoliar Pedri, ktorý počas víkendu prišiel na ihrisko z lavičky po viac ako mesačnej pauze zavinenej zranením zadného stehenného svalu. Očakáva sa, že v utorok večer nastúpi v základnej zostave spolu s Frenkiem de Jongom, ktorý vynechal zápas proti Alavésu z rodinných dôvodov.

„Som veľmi rád, že sa hráči vracajú, možno môžeme zvýšiť našu úroveň. To je najdôležitejšie,“ povedal Flick. Poznamenal však, že uruguajský stopér Ronald Araújo je naďalej mimo hry.

Nemecký kormidelník čelil kritike za slabé výkony, najmä v zápasoch proti FC Chelsea (0:3), Realu Madrid (1:2) a Parížu Saint-Germain (1:2). Napriek prvej priečke v tabuľke La Ligy priznal, že FC Barcelona potrebuje zlepšenie.

„Vieme, že nie sme v takej forme ako minulú sezónu, ale máme potenciál a musíme zvýšiť našu úroveň,“ dodal.

