Vypadnutie v Levi by mala Vlhová brať podľa trénera Piniho ako motiváciu, pred sebou má Killington

Sklamanie z vypadnutia v nedeľňajšom slalome Svetového pohára vo fínskom Levi už hodila slovenská reprezentantka Petra Vlhová za hlavu.

Z hry o siedmeho soba spoza polárneho kruhu vyradil v 2. kole špicar, keď na trati mala suverénne najlepšie medzičasy. To otvorilo cestu pre Vlhovej hlavnú rivalku Američanku Mikaelu Shiffrinovú za siedmym miestnym triumfom.

Koncentrujú sa na Killington

„Aj keď Petra v nedeľu neprišla do cieľa, vyhodnotenie je ľahké: je to pozitívne! Môžeme byť šťastní, čoho je Petra schopná, čo ukázala v pretekoch. Teší nás to, napĺňa sebavedomím a odhodlaním. Aj keď pretekárovi niečo nevyjde, je dôležité, aby to bral ako motiváciu do ďalších pretekov. Napriek tomu, že je v ňom možno aj mix pocitov, musí sa naučiť ich kontrolovať, vedieť si vyčistiť hlavu a posunúť sa ďalej. V tomto prípade je už u nás plná koncentrácia na preteky v Killingtone,“ reagoval na víkendové dianie v Levi Vlhovej švajčiarsky tréner Mauro Pini podľa Sport Management Company.

Aktuálny týždeň má Vlhová viac zameraný na aktívnu regeneráciu, v úvode nasledujúceho sa presunie do USA.

Vlhová v sobotu suverénne ovládla slalom v Levi, v nedeľu ju o to obrala spomenutá chyba. Nedeľňajšia víťazka Shiffrinová po triumfe namiesto osláv adresovala prvé slová práve slovenskej súperke. Ocenila tým skvelé výkony Slovenky.

Rozhodujú centimetre

„Medzi šampiónkami je skutočne veľa vzájomného rešpektu. Určite aj ona čakala, že Petra po tom, čo nadviazala na sobotňajší výkon, vyhrá s veľkým náskokom. V našom športe je však skutočne tenká čiara medzi úspechom a neúspechom. Obzvlášť v slalome sa takáto chyba môže ľahko stať. Hovoríme tu o centimetroch, ktoré rozhodujú o tom, či sa vydáte dobrým alebo zlým smerom. Petra sa tiež musí naučiť ovládať tento svoj nový, dravý štýl lyžovania. Možno potrebujeme ešte trochu čas na to, aby sme našli správny balans a stratégiu v jednotlivých pretekoch,“ doplnil Pini.

Podľa švajčiarskeho odborníka je aktuálne podstatné udržiavať Petru na súčasnej výkonnostnej úrovni.

„Pretože keď ste na takejto úrovni, som presvedčený, že aj ona sama cíti, koľko ďalších dverí môže ešte otvoriť a koľko rôznych krásnych emócií môže za nimi nájsť. Naplniť to je momentálne cieľ celého tímu,“ poznamenal.