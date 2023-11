Vlhová chce vypadnutie v Levi hodiť rýchlo za hlavu, jej výkony ocenila aj Shiffrinová

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová počas ostatného víkendu previedla vo fínskom Levi štyri výborné slalomové jazdy, bolo z toho však „len“ jedno víťazstvo a sto bodov do hodnotenia Svetového pohára.

V sobotu najlepšími časmi v oboch kolách rozšírila svoje stádo sobov v miestnom chove o Zuzanu, v nedeľu ju o ďalší prírastok pripravila špicar v 2. kole, keď na medzičasoch bolo suverénnou líderkou.

Excelentné štyri jazdy

„Hodnotím to ako veľmi dobré. Predviedla som v podstate excelentné štyri jazdy. Som šťastná, že som v pretekoch ukázala to, čo predvádzam na tréningoch. Samozrejme, vypadnutie mrzí a stále aj bolí. Je jedno z tých horších v kariére, ale už sa s tým nedá nič robiť,“ povedala 28-ročná Liptáčka podľa Sport Management Company. Po súťažnom víkende zostala Vlhová v Levi a pripravuje sa tam na ďalšie preteky.

Špicar v slalome je podľa Slovenky bežný: „Je to vec, ktorá sa stáva. Ja s tým v podstate aj vždy počítam. Viem, že to môže prísť, ale predsa len, keď sa to stane, je ťažké sa s tým vyrovnať. Navyše v momente, keď všetci videli, že som išla jasne za víťazstvom. Tým pádom som išla úplne naplno. Chcela som druhý deň dokázať, že to v sobotu rozhodne nebola náhoda. Bohužiaľ, nevyšlo to. Napriek tomu som šťastná a hrdá, že som ukázala azda najlepšie lyžovanie, aké tu kedy v mojom podaní bolo…“

Odhodlaná a koncentrovaná počas celého víkendu

Úradujúca olympijská šampiónka v najtočivejšej disciplíne bola počas celého víkendu v Levi odhodlaná a koncentrovaná. „Verím si, to je základ. Na trati sa cítim veľmi dobre. Všetko mám premyslené dopredu a presne viem, čo ma čaká v každej bránke, respektíve v prechode do strminy a podobne. Predpokladám, že práve z toho vyplýva ten pokoj. Súvisí to však aj s inými vecami. Mám pokoj aj v osobnom živote, rovnako v tíme. Veľmi dobre si rozumiem s Maurom (tréner Pini, pozn.). Sme ako jeden celok, to potom dávam do každej jazdy. Momentálne som na lyžiach šťastná, užívam si to a verím, že je to aj vidieť,“ pokračovala Vlhová.

Priznala tiež, že dôležité je prípadnú chybu vytesniť z mysle čo najskôr. „Vždy, keď príde chyba, snažím sa na ňu zabudnúť. Rovnako aj teraz. Už sa to stalo a nezmením to. Hoci teraz je vypadnutie vo mne predsa len hlbšie než obvykle a mrzí ma viac než ostatné. Chce to len čas, aby som to vstrebala. Nie je to žiadna pohroma, je to šport. Potrebujem len zmeniť prostredie, začať robiť aj niečo iné, chvíľu neriešiť lyžovanie a ono to prejde,“ prezradila.

Výkony Vlhovej ocenila aj Shiffrinová

Elitná Slovenka si po Levi myslí, že je na tom lepšie ako v úvode olympijskej sezóny pre Pekingom 2022. „Myslím si, že som na tom ešte lepšie ako pred dvoma rokmi. Mám za sebou veľmi ťažkú sezónu, ktorá mi ukázala veľmi veľa vecí. Som vyspelejšia, mám omnoho viac skúseností. A najmä mám pokoj v duši. Neriešim veci, ktoré som riešila predtým. Už pred dvoma rokmi som mala naozaj veľké sebavedomie a teraz si myslím, že je ešte o úroveň vyššie. Z toho pramení, že si verím v každom oblúku a v každej jazde. Samozrejme, nechcem to zakríknuť, pretože v našom športe sa môže stať čokoľvek, ale momentálne sa cítim naozaj veľmi dobre. Verím, že to takto bude pokračovať a pôjdeme naďalej v takýchto koľajach,“ dodala.

Víkendové výkony Vlhovej ocenila aj nedeľňajšia víťazka Mikaela Shiffrinová, Američanka vyťažila z vypadnutia Slovenky. Tá po triumfe namiesto osláv adresovala prvé slová práve slovenskej súperke.

„Pre mňa to znamená, že má obrovský rešpekt. Či už by to bola ona, alebo by tam stál niekto iný, ak je ten človek empatický, nebolo by vhodné sa až tak tešiť. V prvom rade všetci videli, že prvý aj druhý deň som dominovala. Takže aj ona vnímala, že môj náskok, hoci sa mohol aj zmenšovať, by sa pravdepodobne ešte zvyšoval. Uvedomovala si tiež, že som bola počas tohto víkendu lepšia. Z môjho pohľadu to teda bolo od nej pekné gesto,“ reagovala Vlhová.