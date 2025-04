Vymenovanie Zuriana za generála je výsmechom atentátu na premiéra Fica, tvrdí Pravicový blok – VIDEO

Piatkové vymenovanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana do hodnosti generála prezidentom Petrom Pellegrinim je výsmechom atentátu na premiéra Roberta Fica. Tvrdí to Pravicový blok s tým, že Zurian pri vyšetrovaní atentátu zamietol všetko pod koberec.

„Dodnes polícia aj vláda predstierajú, že nevedia, kto zverejnil nahrávku vyjadrenia atentátnika. Dôvera v Policajný zbor klesla z úrovne 67 percent na asi 30 percent za vlády Roberta Fica. Za takéto výsledky naozaj nemal byť pán Zurian odmenený hodnosťou generála,“ uviedol poslanec SaS Juraj Krúpa.

Vymenovanie Zuriana do hodnosti generála bolo chybou

Pravicový blok si myslí, že vymenovanie Zuriana do hodnosti generála bolo chybou. Podľa exministra Zsolta Simona (Fórum) Ficova vláda odmeňuje zlo. „Zurian mal vynášať citlivé informácie z polície, ukrýval sa v Bielorusku, zúčastnil sa vojny v polícii a slúžil systému, ktorý Andrej Kiska nazýval mafiánskym štátom. V jeho prípade existuje priveľa otáznikov a nevidím dôvod, prečo by mal byť odmenený hodnosťou generála,“ myslí Zsolt Simon.

Predseda DS – ODS Pavol Macko zas upozornil na to, že Zurian čelil aj ďalším podozreniam. „Na verejnosť sa dostali informácie o výpovedi svedka, ktorého mal pán Zurian údajne uniesť a hroziť mu násilím. Buď malo byť jasne povedané, že svedok krivo vypovedal a jeho tvrdenia sú klamstvo, alebo sú tu pochybnosti a pán Zurian nemal byť vymenovaný za generála. Toto však vôbec nebolo vysvetlené,“ poukázal.

Rozhodnutie prezidenta kritizuje aj hnutie Slovensko

Hnutie Slovensko ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho povýšiť Branislava Zuriana do generálskej hodnosti. Podľa bývalého ministra vnútra Romana Mikulca ide o vážne zlyhanie a zlý signál pre verejnosť aj pre všetkých poctivých policajtov.

„Nechcel by som patriť do tej partie generálov, ako sú teraz Branislav Zurian, Jana Maškarová (poverená prezidentka Policajného zboru, pozn. SITA), predtým tam bol viceprezident Róbert Bozalka a ďalší. Nominácie Smeru vo mne vždy vzbudzovali pochybnosti,“ uviedol Mikulec.

Zurian nemá morálne ani profesionálne predpoklady

Zurian podľa Mikulca nemá morálne ani profesionálne predpoklady na takéto ocenenie. Pripomína jeho útek do Bieloruska a možné väzby na cudzie tajné služby.

„Pán Zurian bol človek, ktorý sa pred pár rokmi musel skrývať v Bielorusku, pretože bol podozrivý z určitých prešľapov. Človek neuteká do Bieloruska len tak, bez toho, aby nebol pod kontrolou bieloruských, a tým pádom aj ruských orgánov. Pre mňa je to červená čiara,“ zdôraznil.

Byť generálom by podľa Mikulca malo byť výberovou hodnosťou pre ľudí, ktorí sa nejakým významným spôsobom zaslúžili v pracovnej oblasti o to, aby dosiahli výsledky nielen pre seba, ale najmä pre občanov Slovenskej republiky.

Aj Zurianove pôsobenie na čele policajnej inšpekcie hnutie Slovensko odmietalo, pretože bol zodpovedný za účelové konanie voči vyšetrovateľom okolo Jána Čurillu. „Vieme, že dôkazy boli presúvané zo spisu do spisu tak, aby sa Tibor Gašpar dostal k súkromným vyjadreniam Jána Čurillu. Dnes policajná inšpekcia tvrdí aj to, že nedokáže objasniť, kto pustil video Cintulu do médií. To sú zlyhania,“ doplnil Mikulec.