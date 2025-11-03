Výmena na čele rebríčka ATP, v hodnotení WTA v Top 10 bez posunov. Ako sú na tom Slováci?

Svetový tenisový rebríček mužov má nového lídra, keď Španiela Carlosa Alcaraza na prvej priečke nahradil víťaz turnaja v Paríži – Talian Jannik Sinner. Dvadsaťštyriročný rodák z Južného Tirolska má na čele náskok 250 bodov.
Medzi ženami v Top 10 nenastali žiadne pohyby, v elitnej dvadsiatke prišlo len k jednej úprave.
Sinner si za turnajový triumf pripísal dp hodnotenia 1000 bodov, kým Alcaraz prišiel o 90 bodov. Tretí zostal Nemec Alexander Zverev, štvrtý Američan Taylor Fritz a piaty Srb Novak Djokovič. Šiesty je ďalší americký hráč Ben Shelton, siedmy Austrálčan Alex de Minaur, ôsmy Kanaďan Felix Auger-Aliassime, deviaty Talian Lorenzo Musetti a najlepšiu desiatku uzatvára Nór Casper Ruud.
Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 123. mieste, Alex Molčan figuruje na 199. pozícii, Norbert Gombos na 296. priečke, Andrej Martin na 388. a Miloš Karol na 424. stupienku.
Medzi ženami vedie Bieloruska Arina Sobolenková o priepastných 1675 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasledujú tri Američanky Cori Gauffová, Amanda Anisimovová a Jessica Pegulová. Šiesta je Kazaška Jelena Rybakinová, siedma ďalšia Američanka Madison Keyová, ôsma Talianka Jasmine Paoliniová, deviata Ruska Mirra Andrejevová a desiata jej krajanka Jekaterina Alexandrovová.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 74. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 227. post a Renáte Jamrichovej 275. pozícia.
Lídrami hodnotení štvorhry sú naďalej Češka Kateřina Siniaková a Brit Lloyd Glasspool. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 28. priečke, Rebecca Šramková je na 98. a Katarína Kužmová na 233. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 142. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 160. mieste.