Výmena na čele rebríčka ATP, v hodnotení WTA v Top 10 bez posunov. Ako sú na tom Slováci?

Slovenské singlové jednotky zostávajú nezmenené, sú nimi Lukáš Klein a Rebecca Šramková.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jannik Sinner
Taliansky tenista Jannik Sinner oslavuje po poslednej loptičke vo finále dvojhry mužov na londýnskom Wimbledone 2025, v ktorom zdolal Španiela Carlosa Alcaraza. Foto: SITA/AP
Svet Tenis Tenis z lokality Svet

Svetový tenisový rebríček mužov má nového lídra, keď Španiela Carlosa Alcaraza na prvej priečke nahradil víťaz turnaja v Paríži – Talian Jannik Sinner. Dvadsaťštyriročný rodák z Južného Tirolska má na čele náskok 250 bodov.

Medzi ženami v Top 10 nenastali žiadne pohyby, v elitnej dvadsiatke prišlo len k jednej úprave.

Sinner si za turnajový triumf pripísal dp hodnotenia 1000 bodov, kým Alcaraz prišiel o 90 bodov. Tretí zostal Nemec Alexander Zverev, štvrtý Američan Taylor Fritz a piaty Srb Novak Djokovič. Šiesty je ďalší americký hráč Ben Shelton, siedmy Austrálčan Alex de Minaur, ôsmy Kanaďan Felix Auger-Aliassime, deviaty Talian Lorenzo Musetti a najlepšiu desiatku uzatvára Nór Casper Ruud.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 123. mieste, Alex Molčan figuruje na 199. pozícii, Norbert Gombos na 296. priečke, Andrej Martin na 388. a Miloš Karol na 424. stupienku.

Medzi ženami vedie Bieloruska Arina Sobolenková o priepastných 1675 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasledujú tri Američanky Cori Gauffová, Amanda Anisimovová a Jessica Pegulová. Šiesta je Kazaška Jelena Rybakinová, siedma ďalšia Američanka Madison Keyová, ôsma Talianka Jasmine Paoliniová, deviata Ruska Mirra Andrejevová a desiata jej krajanka Jekaterina Alexandrovová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 74. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 227. post a Renáte Jamrichovej 275. pozícia.

Lídrami hodnotení štvorhry sú naďalej Češka Kateřina Siniaková a Brit Lloyd Glasspool. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 28. priečke, Rebecca Šramková je na 98. a Katarína Kužmová na 233. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 142. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 160. mieste.

Viac k osobe: Arina SobolenkováCarlos AlcarazIga SwiatekováJannik SinnerLukáš KleinRebecca Šramková
Firmy a inštitúcie: ATP Asociácia tenisových profesionálovWTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: ATP Tour WTA Tour
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk