Sinner je vo finále v Paríži. Ak zvíťazí, vystrieda Alcaraza na poste svetovej jednotky - VIDEO

Taliansky tenista Jannik Sinner je späť na vrchole svojej hry a možno už čoskoro bude aj na vrchole svetového rebríčka ATP.
V semifinále prestížneho halového turnaja ATP Masters 1000 v Paríži Sinner prevalcoval Nemca Alexandra Zvereva 6:0, 6:1 a vo finále sa predstaví proti Kanaďanovi Félixovi Augerovi-Aliassimovi.
Bude opäť jednotka?
Ak Sinner uspeje, vystrieda Carlosa Alcaraza na poste svetovej jednotky. Finále sa začne o 15.00 h SEČ.
Sinner si počas zápasu proti obhajcovi titulu Zverevovi všimol, že jeho súper nie je fyzicky v poriadku. Nemecký tenista sa často poriadne zadýchal, mal slabší pohyb aj podanie a evidentne ho sužoval zdravotný problém.
Špeciálny súper
„Ak fyzicky nie ste v poriadku, odnesie si to potom najmä vaše podanie. Chýba vám tam potrebná sila. Je mi ľúto, že Sascha nemohol hrať naplno Za zvyčajných okolností je to špeciálny súper a naše zápasy bývajú skvelé. Som vďačný za postup do finále, ale nechcel som doň postúpiť týmto spôsobom,“ vyhlásil Sinner podľa webu ATP Tour.
Deviate finále
Sinner postúpil do deviateho finále na podujatí série ATP Masters 1000, z toho tretieho v tomto roku. V Ríme ani Cincinnati neuspel proti Alcarazovi. Lenže Španiel v Paríži prehral hneď vo svojom úvodnom vystúpení s Britom Cameronom Norriem, a tak sa otvorila Sinnerovi cesta k opätovnému získaniu prvej priečky v rebríčku ATP vo dvojhre.
Kanaďan sa zlepšil
Zápasová bilancia finalistov je vyrovnaná 2:2, takže Talian nie je až taký veľký favorit proti svetovej desiatke Augerovi-Aliassimovi, ako by sa zdalo.
„Veľmi sa zlepšil v posledných mesiacoch, našiel svoju hru. Veľmi sa teším na zápas, je to veľká šanca pre nás oboch. Félix je jeden z najmilších ľudí na okruhu. Rozhodne to bude náročný zápas,“ povedal Sinner.
Získa piaty titul?
Parížske finále je pre Sinnera deviate na jedenástich turnajoch v tomto roku, na ktorých sa predstavil. Víťaz Australian Open aj Wimbledonu deviatou účasťou vo finále zopakoval rovnaký husársky kúsok spred roka. Aktuálne má šancu získať piaty titul v tomto roku a dvadsiaty tretí v kariére v súčte hlavného okruhu ATP a grandslamových turnajov.