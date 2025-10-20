Rebríčky bez výraznejších zmien, najlepšími Slovákmi sú naďalej Šramková a Klein

Tenisové rebríčky ATP resp. WTA v porovnaní s predchádzajúcimi edíciami nepriniesli vážnejšie zmeny, pričom pohyby v Top 5 oboch hodnotení nenastali vôbec. Lídrami sú stále Španiel Carlos Alcaraz a Bieloruska Arina Sobolenková.
Medzi mužmi má Alcaraz náskok 1130 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom, tretí je Nemec Alexander Zverev. Štvrtá priečka patrí Američanovi Taylorovi Fritzovi, piata Srbovi Novakovi Djokovičovi a šiesta ďalšiemu americkému hráčovi Benovi Sheltonovi. Siedmy zostal Austrálčan Alex de Minaur, ôsmy Talian Lorenzo Musetti a deviaty Brit Jack Draper. Na desiatu priečku sa dostal Dán Holger Rune, ktorý z Top 10 vytesnil Rusa Karena Chačanova.
Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 124. mieste, Alex Molčan figuruje na 199. pozícii, Norbert Gombos na 308. priečke, Andrej Martin na 376. a Miloš Karol na 377. stupienku.
Medzi ženami vedie Sobolenková o priepastných 1687 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasledujú Američanky Cori Gauffová, Amanda Anisimová a Jessica Pegulová, šiesta je Talianka Jasmine Paoliniová. Siema pozícia patrí Kazaške Jelene Rybakinovej, ôsma Američanke Madison Keyovej, deviata Ruske Mirre Andrejevovej a desiata jej krajanke Jekaterine Alexandrovovej.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 64. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 227. post a Renáte Jamrichovej 257. pozícia.
Lídrami hodnotení štvorhry sú Češka Kateřina Siniaková a Brit Lloyd Glasspool. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 28. priečke, Rebecca Šramková je na 93. a Katarína Kužmová na 224. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 146. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 154. mieste.