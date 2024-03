Výhru Slovana v úvode nadstavbovej časti Niké ligy v Ružomberku zariadil mladík Nino Marcelli

Piatkovým duelom pod Čebraťom sa začala nadstavbová časť slovenskej futbalovej I. ligy. Domáci MFK Ružomberok v skupine o titul vyšiel bodovo naprázdno, keď podľahol obhajcovi titulu Slovanu Bratislava 0:1.

O všetkom rozhodol v závere prvého polčasu mladík Nino Marcelli gólom do siete Tomáša Frühwalda.

Belasí majú veľký náskok

Stále iba 18-ročný mladík si v najvyššej domácej súťaži zapísal do listiny strelcov už siedmy presný zásah. Počas ďalšieho víkendu absolvuje Slovan domáci duel proti Trnave a hráči Ružomberka sa predstavia v Podbrezovej.

„Belasí“ v neúplnej tabuľke vedú už o 19 bodov pred MŠK Žilina a o 21 bodov pred tretím Spartakom Trnava.

„Som veľmi spokojný s prístupom hráčov a takisto aj s výkonom. Vedeli sme, že v Ružomberku nás čaká ťažký zápas, že súper mal výbornú formu. Tréner Smetana veľmi pomohol tímu organizáciou hry. Mužstvo má tiež vysokých a silových hráčov, z čoho doteraz ťažili. My sme sa na to pripravili. Bol som presvedčený, že naši hráči budú dobrí v tom, že budú veľa behať, čo sa aj potvrdilo. Bol to súbojový zápas, v ktorom nám chýbalo šesť ofenzívnych hráčov. Boli sme však nebezpeční, aj keď to nebol zápas o vyložených šanciach. Ružomberok mal jednu čistú tutovku, keď nás podržal brankár. Z našej strany to bol výborný kompaktný výkon. V závere nám už trošku aj dochádzali sily,“ okomentoval tréner Vladimír Weiss starší zisk troch bodov svojich zverencov, cituje ho oficiálny web najvyššej domácej súťaže.

Ružomberčania sú v tabuľke skupiny o titul na poslednej 6. priečke.

Dva rozdielne polčasy

„Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom nás Slovan veľmi nepúšťal do postupného útoku, nám prípravná fáza veľmi nešla. Museli sme sa skôr spoliehať na rýchlejší prechod, jednak s dlhými loptami, alebo cez strany. Hostia však vzadu boli veľmi pozorní a dôrazní. Napokon to zlomil gól na konci polčasu, bola to obrovská škoda pre nás. V druhej polovici sme mali viac možností na prestriedanie či na zmenu tempa alebo spôsobu hry. Slovan potom skúsene spadol do bloku a naše mužstvo malo viac priestoru na prípravnú fázu. No myslím si, že s takto vzniknutým priestorom sme sa mohli lepšie vysporiadať a rýchlejšie sa dostávať do finálnej tretiny. V tomto smere sme boli trošku pomalší. Slovan dal gól, mal aj nejaké príležitosti, pričom my až druhý polčas, keď sme súpera občas dostali pod nejaký tlak, tých šancí sme si však vytvorili málo na to, aby sme skórovali a tak zápas sme nezvládli,“ zhodnotil kouč Ondřej Smetana.

Úvodné kolo nadstavbovej časti skompletizujú počas víkendu. V skupine o titul v sobotu Žilina hostí Podbrezovú a v nedeľu Trnava privíta Dunajskú Stredu.

V skupine o udržanie sa sú všetky tri stretnutia na programe v sobotu – Košice si zmerajú sily s Trenčínom, Skalica s Banskou Bystricou a Zlaté Moravce s Michalovcami.