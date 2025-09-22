Výdavky prezidenta nie sú dvojnásobné, Pellegriniho úrad odmieta výroky Andreja Danka

Prezident Peter Pellegrini odmieta útoky predsedu Slovenskej národnej strany (SNS)Andreja Danka, ktorý v nedeľu v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 povedal, že „prezidenta prekvapilo, že sa ide konsolidovať a má dvakrát väčšie výdaje ako prezidentka Čaputová“.
Nepravdivé tvrdenia
„Kancelária prezidenta SR s poľutovaním konštatuje, že predseda SNS Andrej Danko pri svojich opakovaných útokoch na prezidenta Slovenskej republiky opakovane nehovorí pravdu. Jeho slová o dvakrát väčších výdavkoch prezidenta v porovnaní s prezidentkou Zuzanou Čaputovou sú nepravdivé,“ reagovala Kancelária prezidenta SR.
Danko spochybnil fungovanie štátu. Tvrdí, že máme priveľa zbytočných inštitúcií, kde miznú stovky miliónov eur
Argumentuje tým, že na posledné dva roky mandátu Zuzany Čaputovej síce Národná rada SR schválila pre Kanceláriu prezidenta SR nižšiu sumu v zákone o štátnom rozpočte – 6,3 milióna eur na rok 2023 a 7,4 milióna eur na rok 2024, ale tieto sumy boli výrazne podhodnotené a počas roka si vyžiadali navýšenie. Skutočné čerpanie bolo teda výrazne vyššie – 8,6 milióna eur v roku 2023 a 9,2 milióna eur v roku 2024. Najvyšší kontrolný úrad SR túto prax schválenia nižšieho rozpočtu a následne jeho navyšovanie počas roka opakovane kritizoval a žiadal vyčleniť priamo v rozpočte skutočne potrebnú sumu.
Dankove útoky na prezidentov plat
Na rok 2025 má Kancelária prezidenta SR rozpočet vo výške 11,7 milióna eur. „Dôvodom je však rozsiahla rekonštrukcia Karáčoniho paláca a ďalších nehnuteľností, ktoré si nesú svoj investičný dlh ešte od čias prezidenta Michala Kováča. Z uvedených čísiel je úplne zrejmé, že žiadne dvakrát väčšie výdavky súčasnej hlavy štátu v porovnaní s jeho predchodkyňou nie sú pravdivé,“ uviedla Kancelária prezidenta SR.
Danko si myslí, že Pellegriniho plat v sume 18-tisíc eur je veľký
Odmieta tiež opakované útoky šéfa národniarov na plat prezidenta. Zdôrazňuje, že jeho plat sa určuje presne tým istým zákonom ako plat jeho predchodkyne, voči ktorému Danko nič verejne nenamietal. Ak bude prijatý konsolidačný balík na budúci rok, čistý príjem prezidenta výrazne poklesne kvôli vyšším daniam a bude nižší ako príjem predsedu vlády, poznamenala Kancelária prezidenta SR.
„Ak má pán Danko otázky na úroveň ochrany hlavy štátu, ku ktorým sa takisto opakovane vracia, mal by sa obrátiť na Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR, ktorý je za túto oblasť plne zodpovedný a zabezpečuje ochranu ústavných činiteľov v podstatne náročnejšej dobe, ktorá bola len pred rokom poznamenaná atentátom na predsedu vlády,“ dodala prezidentská kancelária.