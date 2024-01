Východoslovenské vodárne a jej klub akcionárov sa vymedzili voči tvrdeniam NKÚ, považujú ho za neodborný

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a. s. a jej klub akcionárov sa vymedzili voči tvrdeniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Spoločne tiež pre členov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravili materiál, v ktorom odpovedajú na upozornenia NKÚ o Dlhopisovomo programe garantovaných výnosov. Materiál NKÚ, ktorý už bol i čiastočne medializovaný, podľa VVS vykazuje nemalú mieru neodbornosti.

Aktivita nad rámec oprávnení

„Táto aktivita NKÚ je podľa nášho presvedčenia ultra vires, teda mimo rámec jeho oprávnení. Privítali by sme ju, ak by dokument vypracovaný NKÚ niesol pečať odbornosti, komplexnosti a objektívnosti. NKÚ pri tvorbe svojej informácie pre členov ZMOS zjavne nesledoval ani jeden z týchto atribútov. Inak by si od VVS vyžiadal kompletnú transakčnú dokumentáciu Dlhopisového programu garantovaných výnosov v rozsahu približne 150 normostrán a nepoužíval by ako jediný zdroj informácií webovú stránku dlhopisového programu, ktorá v zásade pojednáva iba o emisii dlhopisov Voda Spieva I, čo je len jeden menší diel veľkej skladačky nášho dlhopisového programu,“ uviedli vo svojom stanovisku.

Vzhľadom na to, že zo strany NKÚ je to podľa VVS, druhý neodborný a nepodložený „výpad“, vodárne avizujú, že dajú NKÚ možnosť obhájiť jeho konanie pred súdom.

„Takéto útoky na VVS totiž môžu spoločnosti spôsobiť konkrétne vyčísliteľné materiálne a ťažko vyčísliteľné reputačné škody,“ uviedla VVS a pripomenula, že jednu žalobu už podali. Týkala sa, podľa vodární, zavádzajúcich výrokov predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho o údajnom ohrození dodávok vody a údajnej skrytej privatizácii VVS.

Dopad na samosprávy

Na členov ZMOS sa obrátili s tým, že NKÚ upozornil členov ZMOS na niektoré z jeho pohľadu podstatné aspekty, ktoré by mohli mať dopad na samosprávy, a to v súvislosti s medializovanými informáciami o „možnosti „výmeny“ akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. („VVS a. s.“) za dlhopisy“. Vodárne skonštatovali, že Dlhopisový program garantovaných výnosov bol opakovane schválený valným zhromaždením akcionárov VVS, predstavenstvom i dozornou radou spoločnosti.

„Je vyústením požiadaviek našich akcionárov na pravidelnú a prediktívnu výplatu finančných prostriedkov. Naším cieľom je mať takú akcionársku rodinu VVS, ktorá vníma, že VVS a jej predstavitelia pozorne a starostlivo načúvajú jej oprávneným potrebám,“ uvádza VVS.