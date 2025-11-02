Výbuch v supermarkete v Mexiku si vyžiadal najmenej 23 obetí

Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v supermarkete v meste Hermosillo v štáte Sonor na severe Mexika. „Žiaľ, medzi obeťami sú aj maloletí,“ povedal tamojší guvernér Alfonso Durazo.
Podľa vyšetrovateľov mohla explóziu spôsobiť porucha elektrického transformátora, ktorý bol umiestnený v predajni. „Akonáhle hasiči umožnia vstup do budovy… bude možné presne určiť príčinu incidentu,“ uviedla vo vyhlásení prokuratúra.
Noviny El Universal uviedli, že k výbuchu došlo okolo 14:00 miestneho času. Mexické médiá uvádzajú, že zákazníci sa po výbuchu ukryli vnútri obchodu, kde ich následne uväznil oheň.