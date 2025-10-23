Výbuch v továrni v ruskej Čeľabinskej oblasti zabil desať ľudí a ďalších dvanásť je nezvestných

Desať ľudí zahynulo a ďalších dvanásť je nezvestných po výbuchu v továrni v ruskom meste Kopejsk, koré leží v Čeľabinskej oblasti. Uviedol to vo štvrtok tamojší gubernátora Alexej Teksler.
Úrady zatiaľ neoznámili príčinu výbuchu ani názov továrne, ruské médiá však uviedli, že zariadenie vyrábalo výbušniny pre armádu.
Výbuch v ruskej chemičke vyrábajúcej muníciu zabil troch ľudí
Zábery z incidentu, ktoré sa objavili na ruských sociálnych sieťach, zachytávajú ohnivú guľu vystreľujúcu do nočnej oblohy a žeravé iskry letiace na všetky strany. Ruská prokuratúra oznámila, že začala trestné vyšetrovanie pre porušenie „pravidiel priemyselnej bezpečnosti“, bez toho, aby uviedla podrobnosti. Podľa Tekslera za výbuchom nebol ukrajinský dronový útok.