Výborný zápas na Zemplíne so šiestimi gólmi. Dunajská Streda zdolala Michalovce a aspoň nateraz poskočila na druhé miesto - VIDEO

Súboj dovtedy tretej Dunajskej Stredy a štvrtých Michaloviec mal byť jedným zo šlágrov kola. Ukázalo sa, že oprávnene. Diváci na Zemplíne videli ofenzívne divadlo so šiestimi gólmi.
Na ich smolu však až štyri kúsky padli do domácej bránky, a tak si futbalisti zo Žitného ostrova viedli tri body po výhre 4:2. Po polčase bol stav vyrovnaný 1:1.
Hneď v úvodnej minúte druhého dejstva poslal Michalovčanov do vedenia strelou spoza šestnástky Gytis Paulauskas, no do 70. minúty už viedli hostia.
Zosadili Slovan
Poistku pridal z pokutového kopu Viktor Djukanovič, ktorý sa v 12 zápasoch sezóny presadil už ôsmy raz. Rovnaký počet zásahov má na konte aj Michal Faško zo Žiliny, lenže si pripísal aj šesť asistencií, a tak vedie tabuľku ligových strelcov.
Aspoň na niečo vyše 24 hodín sa tak hráči zo Žitného ostrova dostali na 2. priečku Niké ligy, zosadili z nej bratislavský Slovan.
Ten si od 18.00 h zahrá na Tehelnom poli proti nováčikovi z Prešova. V prípade víťazstva si môže znova uchmatnúť druhé miesto a na vedúcich „šošonov“ by strácal len jediný bod.
Stratili koncentráciu
„Vedeli sme, aký súper nás čaká. Diváci boli svedkami výborného zápasu, prelievalo sa to z jednej strany na druhú a obe mužstvá mali dosť šancí. Zápas sa lámal za stavu 2:1, keď mal veľkú šancu Taylor-Hart a rozhodca neodpískal penaltu po faule na Cottrella. Potom sme stratili koncentráciu, v priebehu dvoch minút sme urobili dve veľké hrúbky a súper to potrestal.
V závere sme sa ešte snažili niečo s výsledkom urobiť, ale gól sa nám už nepodarilo streliť. Taký súper ako Dunajská Streda vie potrestať každú ľahkú chybu. Pred zásahmi sme mohli situácie vyriešiť inak, ale nezvládli sme ich a hostia nás potrestali. Súper dal štyri góly a zaslúžene vyhral,“ uviedol tréner Michaloviec Anton Šoltis podľa klubového webu.
Kvalitný duel
Po takomto výsledku musia byť spokojní, sú to cenné a dôležité body, zvlášť po poslednom nešťastnom zápase so Žilinou, myslí si kouč Dunajskej Stredy Branislav Fodrek.
„Do stretnutia sme vstúpili aktívne a dali sme gól. Súper potom trošku ožil, po našej chybe vyrovnal a hneď po prestávke po ďalšej chybe strelil druhý gól. Vtedy sa to lámalo, ustáli sme nejaké situácie a druhým gólom sme sa opäť chytili.
Rýchlo sme to otočili a napokon sme víťazstvo ešte potvrdili v závere premeneným pokutovým kopom. Hrali sme s výborným súperom a diváci videli kvalitný zápas. Padlo šesť gólov a futbal sa musel páčiť. Sme veľmi radi, že máme tri body,“ doplnil Fodrek.
Michalovce si počas nasledujúceho týždňa zahrajú pohárový duel v Slovnaft Cupe na ihrisku Bardejova, kde sa pokúsia o postup do osemfinále súťaže. Tam by sa stretli s úspešnejším z dvojice FC Petržalka a práve DAC. Kluby si zmerajú sily v Bratislave 5. novembra.
Po povinnostiach v pohári sa Zemplínčania presunú do Zlatých Moraviec, kde ich vyzve Komárno. Dunajskú Stredu čaká domáce stretnutie s poslednými Košicami.